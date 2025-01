Confira: cinco regionais tiveram mais chuva do que o esperado para janeiro

Cinco regionais de Belo Horizonte registraram mais volume de chuva do que o esperado para janeiro. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, até as 17h30 desta quarta-feira (29/1), as regionais Centro-Sul, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova já ultrapassaram a média de chuvas para janeiro, que é de 330,9 mm.





Mais cedo, uma forte chuva atingiu a capital. As avenidas Francisco Sá, na Região Oeste, e Vilarinho, em Venda Nova, foram bloqueadas por risco de transbordamento de córregos.





O temporal provocou a queda de uma janela na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, localizada no Bairro Serra Verde, em Venda Nova.





A forte chuva causou outros transtornos no prédio. Venda Nova também foi a regional que mais registrou chuva na tarde desta quarta-feira.

Confira o acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 17h30 do dia 29:





Barreiro 325,4 (98,3%)

Centro Sul 372,1 (112,5%)

Leste 296,0 (89,5%)

Nordeste 231,0 (69,8%)

Noroeste 371,0 (112,1%)

Norte 226,4 (68,4%)

Oeste 345,2 (104,3%)

Pampulha 366,4 (110,7%)

Venda Nova 344,4 (104,1%)





Média Climatológica JANEIRO 330,9 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)