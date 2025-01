Vídeo: janela da Cidade Administrativa despenca com forte chuva

Uma janela da Cidade Cidade Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, localizada no bairro Serra Verde, em Venda Nova, despencou na tarde desta quarta-feira durante forte chuva que caiu na região. Além da janela, também foram registradas inundações no estacionamento e vazamentos de água. Os servidores foram orientados a retirar seus carros do estacionamento. Em algumas salas, a água jorrava do teto.





Entidades de classe que representam os servidores públicos já denunciaram as condições precárias da sede do governo Romeu Zema (Novo) e reivindicam a retomada do teletrabalho, reduzido por determinação do estado. Desde janeiro deste ano, os servidores públicos que trabalhavam presencialmente um dia por semana passaram a ter que dar expediente presencial três dias na semana.

Servidores alegam que a sede do Executivo Estadual apresenta falhas estruturais registradas pelos funcionários desde o ano passado, conforme reportagem do Estado de Minas, e o receio é de que não existam condições para receber os trabalhadores em maior quantidade, conforme resolução conjunta publicada pelas secretarias de Estado de Planejamento e de Governo em dezembro do ano passado.

Estacionamento da Cidade Administrativa foi alagado e servidores foram orientados a retirarem os carros. Também 'choveu' dentro do prédio Reprodução de vídeo

Ano passado, um servidor público morreu depois de ter que subir os andares a pé até seu posto de trabalho, devido à interdição dos elevadores por causa de problemas técnicos.