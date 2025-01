Classificados no Sisu UFMG: lista será divulgada nesta quinta-feira (30/1)

A lista dos candidatos classificados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) será divulgada nesta quinta-feira (30/1). Na mesma data, também serão publicadas as orientações sobre a realização do registro acadêmico e o upload dos documentos – tais procedimentos são obrigatórios para garantir da vaga e deverão ser providenciados entre esta quinta-feira e 3 de fevereiro.

Tanto os nomes dos classificados quanto as orientações serão publicadas no site Sisu UFMG. De acordo com a instituição de ensino, na edição 2025 do Sisu, foram inscritos 2.404 candidatos a mais do que no ano anterior. No total, 84.651 pessoas disputam 6.532 vagas ofertadas em 85 cursos de graduação.

Conforme dados do Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFMG, os cinco cursos de concorrência mais acirrada foram medicina/integral (com 38.789 candidatos e nota de corte na modalidade de ampla concorrência de 812,48 pontos), psicologia/diurno (14.975 inscrições e nota de corte de 761,90), direito/noturno (12.762 inscrições e nota de corte de 758,56), direito/diurno (11.957 inscrições e nota de corte de 773,02) e biomedicina/ noturno (10.764 inscrições e nota de corte de 759,40).

Neste ano, os candidatos puderam se inscrever em mais de uma modalidade de vagas, conforme o próprio perfil socioeconômico. Consequentemente, o número de inscrições foi de 281.016. Em 2024, esse total havia sido de 106.533.

Uma parcela de 39,2% das inscrições são de ampla concorrência, enquanto 60,8% são de reserva de vagas. Nesta chamada regular, figuram 2.066 candidatos autodeclarados pretos e pardos, 68 candidatos quilombolas e 3.039 pessoas com deficiência.

No caso dos candidatos que concorreram às vagas reservadas para pessoa negra (preta ou parda), quilombola ou com deficiência, além do registro online com upload da documentação, também haverá, obrigatoriamente, o procedimento presencial perante as bancas de heteroidentificação e de verificação e validação da condição de deficiência.