Biblioteca da UFMG em Belo Horizonte funciona 24h

Belo Horizonte tem uma única biblioteca com atendimento 24h. Desde 2008, a biblioteca da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais funciona com atendimento especial nos finais de semana, feriados e dias úteis, de 22h às 7h30, e só fecha em três dias: na Sexta-feira da Paixão, Natal e Ano Novo.

O espaço tem um acervo de mais de 67 mil títulos e 96 mil exemplares e itens especiais. Com localização no Campus Pampulha, a unidade abre as portas diariamente para estudo e consulta local ao acervo para comunidade acadêmica e público externo.

De acordo com o Sistema de Bibliotecas da UFMG, para conseguir acessar o acervo e os ambientes de estudo individuais ou em grupo, o usuário deve se cadastrar, de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h30. Para realizar o registro, é necessário que seja apresentado a original e cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atual.

Durante o horário de atendimento especial, das 22h às 7h30, a unidade mantém um serviço de autoatendimento. De acordo com o Sistema de Bibliotecas da UFMG, essa estratégia possibilita uma maior autonomia para a comunidade acadêmica nos empréstimos e devoluções de obras.

Durante o horário especial de atendimento, o acesso a biblioteca deve ser feito pela portaria em frente ao Instituto de Geociências (IGC). Já no horário de funcionamento normal, de 8h às 21h30, o usuário pode entrar tanto pelo primeiro andar, sem necessidade de guardar o material no escaninho, quanto pelo segundo piso, para acesso ao acervo e demais espaços - nesse caso é necessário guardar os pertences.

A unidade se diferencia de outras 23 bibliotecas públicas da capital mineira que, naa maioria, atendem de terça a sábado, das 9h às 18h. Para o presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia de Minas Gerais, Álamo Chaves, uma biblioteca com horário de atendimento ampliado e que contemple noite, feriados e domingos, democratiza o acesso a cultura. De acordo com a UFMG, de janeiro a novembro de 2024, 4 mil pessoas frequentaram o espaço durante o horário especial de atendimento.

Acervo e história

A biblioteca foi criada cinco anos depois da fundação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administração de Minas Gerais, em 1941. O espaço homenageia o poeta modernista Emílio Guimarães, na época professor da disciplina 'História das doutrinas econômicas'. Moura participou da refundação da Faculdade, em 1945, quando tornou-se o primeiro diretor.

A biblioteca foi transferida para o campus Pampulha, em 2008, mesma época em que passou a funcionar 24h. No ano, a unidade também incorporou o o acervo do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), órgão complementar da Universidade. O atendimento 24h foi idealizado pelo professor Clélio Campolina.

De acordo com a UFMG, a maior parte das coleções especiais do acervo estão disponíveis apenas para consulta local. A exceção é a Coleção Mineiriana, que permite o empréstimo domiciliar. No acervo da coleção é possível encontrar livros com dados estatísticos, geográficos e históricos do estado de Minas Gerais.