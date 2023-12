Quem vive na cidade pode não saber que existe uma biblioteca pertinho e de graça. Isso mesmo! O Minas Tênis Clube, no Bairro Lourdes, tem uma coleção com mais de dez mil exemplares de livros, distribuídos em diversos gêneros literários como aventura, romance, história, política e vários outros, no Centro Cultural. Inaugurada em 14 de dezembro de 2021, o espaço recebe leitores de todas as idades, com um perfil diversificado entre adolescentes, jovens, adultos e idosos. E não precisa ser associado ao clube para ter acesso à biblioteca. Ela é pública, gratuita e com acesso para toda a população.

Atualmente, o espaço conta com três mil leitores cadastrados e registrou, em novembro, 3.296 empréstimos de obras do acervo. Dentre os títulos mais procurados estão “Véspera” e “A Natureza da Mordida” da escritora belo-horizontina Carla Madeira, e a série de livros ficcionais “Diário de um banana”, do cartunista Jeff Kinney.

"Com a inauguração da biblioteca, em dezembro de 2021, percebemos que o público tem paixão pelo livro, mesmo com os avanços digitais. O expressivo número de mais de três mil empréstimos em um único mês, pela segunda vez, comprova que o livro tem a sua relevância. O espaço integra o Centro Cultural Unimed-BH Minas, compromisso do Minas Tênis Clube com a cultura e a formação de cidadãos", disse o presidente do clube, Carlos Henrique Martins Teixeira.

Para se cadastrar, basta levar o comprovante de residência atual, documento de identidade com foto e fornecer o número do telefone. Para fazer a reserva de um exemplar, consultar o acervo ou renovar o empréstimo, o leitor pode acessar este link: https://minastenis.i10bibliotecas.com.br/.

O espaço da biblioteca integra o Centro Cultural Unimed-BH Minas e fomenta projetos que abraçam o público levando conhecimento e formas de leitura. Desde 2016, a instituição promove o “Letra em Cena”, programa literário com a curadoria do jornalista José Eduardo Gonçalves, que traz especialistas, acadêmicos e críticos literários para fazer uma análise didática e palatável ao público, a respeito de obras clássicas da Língua Portuguesa.

