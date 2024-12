A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte vai ter um novo endereço no próximo ano. A informação foi confirmada pela secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. O equipamento funciona no Centro de Referência das Juventudes, na Praça da Estação, Região Centro-Sul da capital mineira, e é uma das 22 bibliotecas da rede de bibliotecas públicas da Fundação Municipal de Cultura.





O novo endereço ficará na mesma região, na Rua Espírito Santo, e tem os últimos andares ocupados pela Secretaria Municipal de Fazenda. Conforme a chefe da pasta da Cultura, a biblioteca ficará no térreo, que conta com um pé direito triplo, o que vai possibilitar uma total autonomia para o equipamento que sai de um centro cultural e vai para um endereço próprio.





“O prédio é histórico e é patrimônio cultural de Belo Horizonte. Existe ainda a possibilidade de diálogo com o auditório que fica no sétimo andar. Além de ser uma área maior para podermos expor esse acervo grande, então a gente está bem animado para que ainda no primeiro semestre do ano que vem, a biblioteca já esteja funcionando plenamente no novo endereço”, detalha Eliane Parreiras.





Ainda conforme a chefe da pasta da Cultura, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte é um equipamento de referência para Belo Horizonte, o que justifica a sua localização central. “A gente tem a biblioteca infantil e Juvenil em uma região central, porque ela é uma biblioteca referência. Então é importante que as bibliotecas referências estejam na centralidade porque elas são irradiadoras.”





O equipamento da Praça da Estação é uma das 17 bibliotecas administradas pela Fundação Municipal de Cultura que funcionam em Centros Culturais. De acordo com Eliane Parreiras, a mudança para o novo endereço é um novo momento para a Biblioteca Infantil e Juvenil.





“A pessoa vai estar passando na rua e ela já vai entrar. O que é diferente de uma relação de estar dentro de um equipamento cultural, como no Centro de Referências da Juventude. Vai ser uma nova experiência e a gente está super animado com a nossa equipe preparando essa transferência para o primeiro semestre”, explica.





Para a preparação do espaço para receber a biblioteca, a Secretaria Municipal de Cultura pretende adaptar o andar para o público infantil e juvenil com uma mobília, banheiros e todo o atendimento para as escolas focado em qualificar a relação com os jovens, os adolescentes e as crianças.





Centro de Referência das Juventudes





Por enquanto, a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte ainda pode ser acessada no Centro de Referências das Juventudes. O espaço fica aberto de terça a sexta, das 10h às 18h e nos sábados, das 9h às 13h.





No local, a população pode pegar livros e gibis emprestados e tem acesso a um espaço para leitura local, oficinas literárias, rodas de leitura, narração de histórias, saraus, encontros com autores e autoras, além de debates sobre temas diversos.

A biblioteca conta com um acervo de 17 mil livros e 5 mil periódicos. Além disso, cerca de 5,4 mil leitores estão cadastrados para empréstimos.

Serviço:





BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE - BPIJBH





Rua Guaicurus, 50 - Centro BH/MG - Edifício do Centro de Referência das Juventudes - CRJ - Praça da Estação

Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h; Sábados, das 9h às 13h.

Contato para informações: bpij.fmc@pbh.gov.br