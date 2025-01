BH: servidores fecham pista da Avenida Afonso Pena contra escala 6x1

O trânsito na Avenida Afonso Pena, Região Central de Belo Horizonte, na altura do número 1212, em frente à sede da prefeitura municipal, foi interditado parcialmente no sentido rodoviária/bairro devido a uma manifestação dos profissionais da educação pública municipal. A BHTrans informou, nesta quarta-feira (29/1), que o trânsito também ficou lento no sentido Centro, entre a Rua dos Tamoios e o Parque Municipal, com reflexo na Rua da Bahia.

O grupo, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (SindRede), pede pelo fim da escala de trabalho 6x1, projeto de lei levado ao Congresso Nacional no ano passado pela deputada federal Erika Hilton (PSol-SP). A aglomeração de manifestantes permanecerá no local até as 15h.

Os atos começaram na quinta-feira (23/1) com a primeira reunião de representantes dos trabalhadores terceirizados contratados pelas MGS e Caixas Escolares e a PBH.

