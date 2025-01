Um homem, foragido da justiça, foi preso com grande quantidade de drogas durante abordagem policial no Anel Rodoviário, na altura do quilômetro 464, próximo ao bairro São Francisco, na regional Leste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (20/1).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), guarnições do 1º Pelotão faziam patrulhamento na rodovia quando realizaram a abordagem do veículo do autor e iniciaram busca pessoal.

Segundo o boletim policial, foram encontrados 48 pinos de cocaína, 60 buchas de maconha, dez porções de skank e cinco porções de maconha.

Durante a ocorrência, os militares consultaram o sistema interno e verificaram que o homem era procurado pela Justiça desde o ano de 2023.

Conforme os registros, o homem estava foragido desde 28 de dezembro daquele ano pelo crime de tráfico de drogas.



