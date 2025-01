O estouro de um pneu é apontado entre as possíveis causas do mais grave acidente já registrado nas rodovias federais do país. Uma colisão entre um ônibus e uma carreta que transportava um bloco de granito matou 39 pessoas há exatamente um mês, em 21 de dezembro, na BR-116, em Teófilo Otoni, Região do Vale do Mucuri. A Polícia Civil de Minas Gerais, porém, ainda não divulgou o laudo pericial confirmando ou descartando essa hipótese.

A reportagem fez essa pergunta a dois fabricantes e a um engenheiro especializado. A resposta é que o estouro de pneus em boas condições e compatíveis com o veículo é extremamente raro, a menos que ocorra um impacto contra um buraco ou algum desnível acentuado. Mário Pinheiro, engenheiro mecânico e membro da Comissão Técnica de Dinâmica Veicular da Sociedade de Engenheiros da Mobilidade do Brasil (SAE Brasil), explica que, via de regra, esse tipo de problema só acontece quando o componente apresenta alguma falha estrutural. O especialista lembra que, enquanto estão rodando, os pneus sofrem aumento da pressão interna devido à elevação da temperatura causada pelo atrito com o solo. Trata-se de uma situação normal e prevista no projeto, mas perigosa caso o componente tenha alguma falha: nesse cenário, a alta pressão pode provocar um estouro. "A bolha é o maior perigo", adverte Pinheiro, referindo-se a um tipo de dano comum que pode surgir nos ombros (paredes laterais dos pneus), especialmente após impactos contra buracos ou guias de calçadas. "Na grande maioria dos casos, os pneus estouram pelos flancos, que são mais flexíveis. É uma questão técnica, para que a banda de rodagem, mais rígida, permaneça sempre em contato com o solo", esclarece o engenheiro. Ele acrescenta que outros fatores, como sobrecarga do veículo e problemas na suspensão, também podem facilitar a ocorrência de estouros, principalmente se já houver algum problema estrutural.













Bolha é sinal de falha uma estrutural, que pode fazer com que o pneus estoure a qualquer momento Eduardo Rocha/RR





Pinheiro destaca outro fator que pode causar o estouro de pneus: reformas realizadas fora dos parâmetros. "Alguns modelos de pneus permitem a reutilização, mas o serviço deve ser feito por especialista e em um número limitado de vezes", ressalta. Marcos Aoki, diretor de vendas da Bridgestone no Brasil, também alerta que a reforma desses componentes é viável em alguns casos, mas exige respeito às especificações técnicas. O especialista da Bridgestone explica as diferenças entre recapagem, recauchutagem e remoldagem. Na recapagem, apenas a banda de rodagem do pneu é substituída; na recauchutagem, os ombros (parte externa entre a banda de rodagem e o flanco) também são trocados; já na remoldagem, a renovação inclui os flancos. Por fim, há ainda o pneu ressulcado, que tem os sulcos da banda de rodagem refeitos após o desgaste.













Renato Siqueira, gerente de serviços técnicos ao cliente da Continental, ressalta que as empresas que realizam o serviço de ressulcagem precisam contar com mão de obra qualificada e cumprir elevados padrões técnicos. Além disso, ele explica que nem todos os pneus são adequados para esse processo. "Apenas os pneus com a marcação regroovable na lateral estão aptos a esse procedimento", afirma.





Pneus de veículos pesados são mais suscetíveis a estouros?





De acordo com os representantes dos dois fabricantes consultados pela reportagem, veículos pesados não são mais propensos a estouros de pneus do que os carros de passeio. "Não destacamos essa comparação, pois ambos os tipos de pneus, para automóveis e veículos pesados, são projetados para contextos distintos e possuem características técnicas específicas", explica Aoki, da Bridgestone. "Não há uma relação direta entre veículos pesados e uma maior probabilidade de estouro dos pneus", reforça Siqueira, da Continental. Contudo, ele observa que veículos pesados frequentemente são submetidos a uso intenso, o que provoca maior desgaste em todos os componentes, inclusive nos pneus. Por isso, a manutenção deve ser mais constante. Além disso, ele destaca a importância de respeitar a capacidade máxima de carga do veículo e de distribuir adequadamente o peso do material transportado pela carroceria.





Pneus desgastados têm mais chances de estourar?





O gerente da Continental alerta que as chances de estouros aumentam em componentes no fim do ciclo de utilização. "Se o desgaste for acentuado e o pneu estiver próximo do fim de sua vida útil, o risco aumenta significativamente." Siqueira explica que, quando o componente está "careca", como se diz popularmente, a menor espessura da borracha reduz tanto a capacidade de dissipar calor quanto a resistência a impactos, o que eleva a probabilidade de surgirem bolhas ou outros danos estruturais.





Estouro de pneu pode provocar acidente?





De acordo com o engenheiro Pinheiro, o estouro de um pneu pode, sim, levar à perda de controle do veículo pelo motorista. No entanto, isso é uma possibilidade, não uma consequência inevitável. Tudo depende da dinâmica do incidente: fatores como velocidade, trajetória do veículo (em linha reta ou em curva) e a localização do pneu (no eixo dianteiro, traseiro ou, no caso de caminhões e ônibus com rodado duplo, na parte interna ou externa do eixo) podem afetar a dirigibilidade a ponto de causar um acidente.





Cuidados

Aoki, da Bridgestone, e Siqueira, da Continental, apresentaram 10 dicas para garantir que os pneus proporcionem boa dirigibilidade. Além disso, ao seguir essas orientações, o motorista assegura uma longa vida útil aos componentes: