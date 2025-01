Um acidente entre duas carretas interditou parte dos dois sentidos do quilômetro 654 da BR-381 (Fernão Dias), em Santo Antônio do Amparo, Centro-Oeste de Minas Gerais. A pista no sentido Belo Horizonte foi liberada pelos próprios caminhoneiros, motoristas e passageiros no fim da manhã deste domingo (19/1).

O acidente ocorreu por volta das 11h30. Duas carretas que trafegavam no sentido São Paulo se chocaram. Uma delas, com a cabine destruída, atravessou o acostamento e ficou próxima a um barranco. A outra, carregada com estacas de aço de mais de 1,5t, tombou sobre a mureta do canteiro central.

Com o impacto da batida na mureta, as estacas que estavam na carroceria da carreta romperam a lateral e as amarras, atravessando a estrada e bloqueando o sentido Belo Horizonte.

Duas carretas se chocaram na BR-381, em Santo Antônio do Amparo Matheus Parreira/EM/D. A. Press

Um ônibus que seguia de São Paulo para Guanambi (Bahia), no sentido BH, precisou frear bruscamente, e várias estacas ficaram sobre o veículo de transporte de passageiros.

Uma fila de aproximadamente 3 km se formou, quase alcançando as cabines de pedágio.

No sentido São Paulo, formou-se um congestionamento de mais de 4 km.

Caminhoneiros, motoristas, passageiros e outras pessoas rapidamente se uniram para tentar remover a estaca que bloqueava as duas faixas no sentido Belo Horizonte da rodovia.

Inicialmente, tentaram levantar o obstáculo usando as mãos e a força bruta, mas o objeto era tão pesado que sequer se movia.

Foi necessário ir até a carreta tombada, pegar uma das correias de contenção de carga e usá-la para amarrar a estaca, que foi guinchada por outro caminhão preso no congestionamento.

A força do caminhão foi suficiente para remover a estaca que bloqueava o sentido Belo Horizonte. Simultaneamente, o ônibus conseguiu dar ré e manobrar, permitindo que os passageiros seguissem viagem até a Bahia.

Não há informações sobre feridos ou pessoas socorridas neste acidente.





