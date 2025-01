A Polícia Civil de Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, está à procura do homem que, na tarde de sexta-feira (17/1), dirigia uma caminhonete branca e arrastava um cavalo.

O episódio gerou grande indignação entre os moradores, resultando em diversas queixas registradas na delegacia local.





O incidente ocorreu na praça principal de Bom Despacho. Imagens registraram a caminhonete em movimento, com o animal amarrado pelo pescoço, correndo o risco de cair e ser arrastado, o que poderia resultar em sua morte.

O ocorrido tem se tornado cada vez mais frequente. Em novembro do ano passado, uma caminhonete arrastou um cavalo pelas ruas de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha.

Sete dias antes, na mesma cidade, um homem foi até a Praça do Bairro Turmalina, também em Virgem da Lapa, e arrastou um cavalo pelo cabresto. Ao chegar à praça, pegou um pedaço de corrimão e começou a bater no animal. Em seguida, levou o cavalo até um lote vago e o abandonou.





