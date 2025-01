Um bar, na cidade de Lavras, no Sul de Minas, virou o ponto de encontro para quem ama assistir a desenho animado dos mais variados tipos. O Bar do Godoy, localizado no bairro Esplanada, exibe diariamente uma animação, desde as mais clássicas, como “Scooby Doo”, até as mais recentes, como “Vida de exemplo”.





O bar existe há 37 anos e foi criado por Antonio Godoy, pai do estudante Gabriel Dinali, de 23 anos. É ele quem começou com a novidade. No início, a ideia era usar a TV como distração, já que ele passa boa parte do dia na loja. Mas, quando o bar ganhou uma televisão nova, tudo mudou.











Ele foi logo instalando aplicativos de streaming, como Netflix e Prime Video, e colocando filmes de ação para assistir junto com o cozinheiro e sócio do estabelecimento, o Buiú. Com o tempo, os clientes foram gostando.





Até que, um dia, ele decidiu ver “Shrek”. “Eles gostaram muito, foi meio que do nada. Todo mundo parou para assistir”, conta ao Estado de Minas. Desde então, diariamente ele escolhe um desenho para exibir para os clientes.





“Hoje, eu entro no Disney+ e vou procurando o que eu não passei ainda. Ou entro no YouTube e pego os desenhos mais antigos, que eu sei que eles conhecem, como “Scooby Doo” e “Bob Esponja””, aponta. O público é eclético e curte tanto as novidades quanto as animações clássicas.









Público não é de jovens

Ao contrário do que se pode imaginar, o público que frequenta o bar para assistir aos desenhos não é de jovens. Segundo Gabriel, os clientes são, em sua maioria, pessoas acima de 30 anos que vão ao local para relaxar depois do trabalho.





Gabriel aproveita as cenas divertidas dos clientes para gravar vídeos para o TikTok, antes mesmo de começar a exibir os desenhos para uma plateia concentrada. Isso fez com que o local se tornasse mais popular. “Aumentou o público mais novo, da minha idade. Por conta da internet, o pessoal descobriu o bar. Tem gente que fala que vem de outra cidade para ver desenho aqui”, conta.









Atualmente, o perfil do Bar do Godoy no Instagram tem cerca de 8 mil seguidores. No TikTok, são mais de 9 mil, além de 600 mil curtidas. Mas a visibilidade é consequência do que começou apenas como diversão.





“A minha ideia era passar o tempo no bar. Eu chego meio-dia e saio por volta das 11 da noite, é muito tempo. Fazer os vídeos é bom para passar o tempo e também para ficar guardado, de memória. Se, num futuro distante, eu sair do bar, eu vou ter a lembrança dos clientes, do bar, de tudo”, destaca.

Além dos desenhos

Mas se engana quem pensa que o Bar do Godoy se resume aos desenhos. Na TV do local, outros vídeos são exibidos, como jogos de futebol antigos, documentários do mundo animal, lutas de UFC, entre outros.









O local também é para beber uma cerveja gelada, claro, ou uma cachaça – para aqueles que gostam do boteco raiz. E também muita coisa gostosa para petiscar. “Uma coisa que é muito famosa e que traz gente de muito longe é o tira-gosto do Buiú”, elogia.





São diversas opções, como língua de boi, pé de porco, dobradinha, joelho, suã, almôndega, carne de panela e omelete. “Ele faz mais de 10 panelas de tira-gosto por dia”, garante Gabriel. Os caldos do cozinheiro com mais de 30 anos de experiência também são um deleite para os clientes.





Clientela curte o típico de um bar em Minas, mas também desenhos animados Arquivo Bar do Godoy







Mas não para por aí: o Bar do Godoy funciona como um mercadinho. “A gente vende produtos variados: óculos, brinquedos, televisão, gaiola… isso também atrai gente. É tipo um mercadinho, vende de tudo. A pessoa pode vir tomar café da manhã, almoçar, jantar”, convida.

