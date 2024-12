O final do triângulo amoroso entre Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) e Steve (Joe Keery) é motivo de curiosidade para os espectadores

A série de maior sucesso da Netflix está chegando ao fim. Lançada em 2016, a produção de ficção científica conquistou os espectadores do streaming por sua qualidade narrativa, mistério, monstros assustadores e um pequeno grupo de amigos cativante.

Nesta sexta (20/12), a Netflix anunciou que, após um ano, as gravações da quinta e última temporada da série foram finalizadas. Os últimos oito capítulos chegam na plataforma no próximo ano, mas ainda sem data exata de estreia.

Nas fotos divulgadas é possível ver personagens como Dustin (Gaten Matarazzo), Jonathan (Charlie Heaton), Mike (Finn Wolfhard), Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke) e Steve (Joe Keery).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Após os eventos da última temporada, em que os protagonistas e a cidade de Hawkins sofreram ao enfrentar o vilão Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower, os fãs estão preocupados com o destino de Max (Sadie Sink), Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown) no final da produção.