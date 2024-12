Tendo a “Nona” de Beethoven como base, a Orquestra Sesiminas apresenta, nesta sexta-feira (20/12), clássicos do rock nacional e internacional. “Don’t let me down”, dos Beatles, “Love of my life”, do Queen, e “Pro dia nascer feliz”, do Barão Vermelho, são algumas das canções do concerto.



“O início de todos os movimentos corresponde à obra de Beethoven, mas elaboramos transições que conduzem a faixas populares do rock. Acontece uma verdadeira fusão de repertórios distintos”, explica Felipe Magalhães, maestro da Orquestra Sesiminas e diretor artístico do espetáculo “O clássico é rock”.







Com arranjos de Neto Bellotto e Christiano Caldas, o concerto utiliza a “Nona sinfonia” como base formal para o repertório que vai de Pink Floyd e Chuck Berry a Led Zeppelin. Apresentada pela primeira vez em 2020 em formato virtual devido à pandemia, a performance foi idealizada para celebrar os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven (1770-1827).



A “Nona” foi escrita em 1824, quando o músico alemão já havia perdido a audição. O fato, impressionante por si só, é apenas um dos elementos que tornaram esta composição tão famosa. No quarto e último movimento, Beethoven inovou ao incluir solistas vocais e coro ao adaptar o poema “Ode à alegria”, de Friedrich Schiller. Apresentou algo nunca visto antes.



“Até então, coral e orquestra estavam presentes em outros gêneros, como a cantata e oratório. A estrutura sinfônica que surgiu no final do Barroco e no início do Classicismo, no século 18, era sem voz, puramente instrumental. Após Beethoven, outros autores também optaram por colocar voz na sinfonia”, afirma Felipe Magalhães.



A mensagem humanista da sinfonia é reforçada pelo texto de “Ode à alegria”. O poema, escrito por Schiller no contexto do Iluminismo, remete à paz entre os povos e à construção de um mundo harmônico.



O espetáculo terá vários convidados. Nath Rodrigues cantará, acompanhada da orquestra, “Pro dia nascer feliz”, clássico de Cazuza e Roberto Frejat. Ela também vai interpretar “Miss you”, do Rolling Stones.



Marcelo Dai ficará encarregado de “Roll over Beethoven”, de Chuck Berry, e “Another brick in the wall”, do Pink Floyd. Rayane Boldrini, por sua vez, interpreta “She loves you” e “I want to hold your hand”, dos Beatles, e “Love of my life”, do Queen. Bauxita vai apresentar “Don’t let me down”, dos Beatles, e “Stairway to heaven”, do Led Zeppelin.



“É um show variado que reúne quatro artistas com timbres distintos. ‘O clássico é rock’ está repleto de surpresas. É difícil você não se impactar”, conclui o maestro.

“O CLÁSSICO É ROCK”



Com Orquestra Sesiminas. Regência: Felipe Magalhães. Cantores: Bauxita, Marcelo Dai, Nath Rodrigues e Rayane Boldrini. Nesta sexta-feira (20/12), às 21h, no Centro Cultural Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Sympla.





OUTRAS ATRAÇÕES



>>> “MUTIRÃO ROQUEIRO

O espetáculo “Último rock do ano” será realizado neste sábado (21/12), na Serraria Souza Pinto (Av. Assis Chateaubriand, 889, Centro). As bandas Tianastácia, Lurex, RockNights, Velotrol e Os Spoilers, além de Digão, vocalista do Raimundos, sobem ao palco a partir das 14h. Durante o evento, Tianastácia vai lançar seu primeiro disco acústico. Entrada franca até as 15h30. Depois, ingressos a R$ 25,

R$ 35 e R$ 50, à venda na plataforma Sympla.



>>> “SÉRGIO HINDS E O TERÇO”

O guitarrista Sérgio Hinds leva ao palco d'Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), neste sábado (21/12), às 20h, sucessos da banda O Terço, criada em 1968. Com Hinds (guitarra), Flávio Venturini (teclado), Sérgio Magrão (baixo) e Fred Barley (bateria), o grupo foi um dos mais importantes do rock progressivo brasileiro. O show será aberto pela mineira Cartoon. Ingressos: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), na plataforma Sympla.



>>> ASA DE BANANA

O bloco de carnaval belo-horizontino Asa de Banana encerra 2024 com ensaio gratuito. Formado em 2017, o bloco de rua promete hits das bandas de axé Asa de Águia e Chiclete com Banana, além de canções autorais. O ensaio acontece neste sábado (21/12), das 13h às 15h, no Recanto Buri (Avenida Professor Mário Werneck, 515, Buritis).



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria