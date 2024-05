Marcelo Veronez está curioso para sentir a reação do público ao ver a orquestra tocando a sua forma de interpretar canções do Rei e de Erasmo Carlos

Marcelo Veronez e Orquestra Sesiminas apresentam o show "Não sou nenhum Roberto", nesta quarta-feira (15/5), às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia).

Há 15 anos, Veronez traz clássicos de Rei e Erasmo Carlos em uma performance roqueira, sexy e dançante. “Nesses 15, quase 16 anos de estrada, esse show sempre foi apresentado no formato power trio, guitarra, baixo, bateria, rock, muitas vezes punk. Estou ao mesmo tempo curioso para sentir a reação das pessoas e orgulhoso de onde ele chegou, afinal de contas é uma orquestra tocando nossos arranjos, tocando a minha forma de ver e cantar essas músicas", declarou o artista.

Sucesso nas noites belo-horizontinas há 15 anos, o show também já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e interior de Minas, como Ouro Preto, Juiz de Fora e Tiradentes. No projeto, o cantor não abre mão do humor e do erotismo contido nas entrelinhas das canções de Roberto e Erasmo.

Segundo Veronez, é um show de clássicos reinventados, "de rock melodramático com camadas de glitter, purpurina e pitadas de memórias guardadas lá no fundo da alma de todos nós”. Ingressos: R$ 50 (inteira), à venda pelo Sympla.