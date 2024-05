Com as participações de Maria Bethânia, Zélia Duncan, Mariana Aydar, Juliana Linhares, Chico Chico, Zé Manoel e Juliano Holanda, “Nesse exato momento”, novo álbum do pernambucano Almério, já está disponível nas plataformas digitais. Produzido por seu conterrâneo Juliano Holanda, o disco traz 12 faixas, algumas feitas em parcerias com nomes como Ceumar, Isabela Moraes, Damião Araújo e o próprio Holanda.



O cantor e compositor lembra que desde 2016 não lançava um disco de inéditas, feitas em parceria com artistas contemporâneos a ele. “É um disco que fala sobre as urgências gentis. É o contrário do significado que a palavra urgência tem, ou seja, é uma urgência mais gentil, para ficarmos mais presentes nas coisas que fazemos. Até a sonoridade dialoga com isso, porque o disco foi gravado de maneira analógica, sem interferências eletrônicas ou tecnológicas.”



Almério acrescenta que o novo disco“é um convite a estar presente, a viver o agora e deixar essas estalactites do tempo perfurar a película das percepções”. Para ele, cada disco tem uma história, é diferente. “(O álbum) é um conto sobre os instantes que a gente vive e, geralmente, deixa passar.”



O artista ainda destaca que estamos em uma sociedade que está invertendo os valores, ou seja, vivendo muito mais uma vida virtual do que real. “É para a gente largar dessa vida virtual e se olhar mais. O álbum fala sobre isso, sobre as pautas que estão sendo conversadas hoje em dia, sobre as gírias, enfim, é o meu olhar sobre o tempo de agora. É um disco mais robusto nos arranjos e na sonoridade. Meus álbuns anteriores tinham alguma coisa mais artesanal, uma sonoridade mais acústica, já esse é muito robusto, é repleto, um grande jardim.”



“Nesse exato momento”, confessa o músico, é um disco com o qual ele estava sonhando há muito tempo, há exatos cinco anos. “Escrevia os arranjos das músicas, fazia um repertório, trocava e reinventava tudo para que ele pudesse nascer como nasceu.” “Boy magia” (com clipe no YouTube) foi o primeiro single lançado do novo trabalho, em dezembro passado. Em seguida, veio “Quero você”', com a participação de Maria Bethânia (hit da trilha do remake de “Renascer”). Com Chico Chico, Almério gravou o tema do álbum.

O artista ressalta ainda a participação de Zélia Duncan cantando “Suspiro”. “Esse disco celebra também os meus 20 anos de carreira. Chamei amigas e amigos para celebrarem comigo, exceto Bethânia que não é minha amiga, mas que, para mim, é a maior cantora viva desse planeta. É a artista que mais admiro, que mais é o meu Norte e, quando canta comigo, renova todas as minhas águas. Ela arrebenta a represa das minhas águas e provoca uma renovação.”



Letras psicografadas

Almério garante que a música é um caminho sem volta. “É uma loucura, e é aí que você faz tudo por ela, está a serviço dela e fica pequeno se comparado a ela. Então, você avança sem medo e sou desse jeito. Componho também ao violão, mas, geralmente, sai melodia, letra, tudo junto e vou anotando os arranjos. E muitas canções vêm por sonho. Sonho com uma música e acordo com ela pronta, com a melodia, a letra, enfim, acordo escrevendo, quase que uma mensagem psicografada, quase uma mediunidade.”



Segundo o compositor e cantor, para não cair na tristeza, ele produz, inventa discos, arranjos e vai escrevendo tudo. “Já tenho material para um próximo disco, com nome, repertório e tudo mais. Sei que esse repertório, assim como o de ‘Nesse exato momento’, vai se atualizando com o tempo. Na verdade, já tenho o nome de três discos pela frente. Fico inventando discos que é o que amo fazer.”



REPERTÓRIO

- “LAROYÊ” (Almério)

- “UMA INÉDITA” (Juliano Holanda)

- “NESSE EXATO MOMENTO” (Zélia Duncan e Juliano Holanda). Participação de Chico Chico

- “TÓXICO” (Almério e Juliano Holanda))

- “SUSPIRO” (Ana Paula Marinho). Participação de Zélia Duncan

- “ANTES DE VOCÊ CHEGAR” (Almério e Ceumar). Participação de Zé Manoel

- “BEIJO BEIJO” (Almério e Julano Holanda). Participações de Mariana Aydar e Juliana Linhares

- “ME CONHEÇO” (Almério e Marcello Rangel)

- “QUERO VOCÊ” (Almério e Isabela Moraes). Participação de Maria Bethânia

- “BOY MAGIA” (Almério)

- “MALABARES” (Joana Terra e Ezter Liu)

- “15 SEGUNDOS” (Almério, Juliano Holanda e Damião Araújo). Participação de Juliano Holanda



“NESSE EXATO MOMENTO”

• Disco de Almério

• 12 faixas

• Disponível nas plataformas Digitais