Lora, da região do Barreiro, diz que a panceta crocante é um tira-gosto que vai bem com cerveja ou refri



Neste domingo (22/12), o Circuito Gastronômico de Favelas ocupa pela primeira vez o Viaduto Santa Tereza, em celebração aos 95 anos de um dos maiores cartões-postais de Belo Horizonte. Realizado desde 2017, o evento tem como objetivo promover a valorização da cultura gastronômica das periferias.



Durante a feira, 10 cozinheiros de diferentes comunidades da capital e da Região Metropolitana irão apresentar receitas autorais criadas a partir de memórias afetivas. Entre os pratos servidos estão língua recheada com chips de batata doce, feijoada, peixe frito, entre outros.



O Circuito Gastronômico também contará com uma programação cultural. A abertura ficará por conta do Samba da Meia-Noite. Além disso, uma bateria formada por jovens do Alto Vera Cruz e a DJ Palomita prometem animar o público ao longo do dia.



O evento será encerrado às 19h, com um grande encontro das baterias das escolas de samba de Belo Horizonte. O cortejo, com mestres das principais agremiações da cidade, partirá do Viaduto Santa Tereza em direção à Praça da Estação, com a participação de 68 tambores.



Batalha de break

Para as crianças, o coletivo Família de Rua realizará uma batalha de break exclusiva para participantes entre 8 e 13 anos, com premiação de R$ 1,2 mil. As inscrições começam às 14h, e a competição será realizada às 15h30.



Entre os cozinheiros está o chef Bimbal, da Pedreira Prado Lopes, que servirá sua famosa paella mineira. Ele conta que sua relação com a gastronomia vem de família. “Cozinho desde novo, herdei o gosto pela cozinha do meu avô, Bernardino. Mesmo sem ter conhecido ele, faço muitas receitas que ele deixou”, conta.



Wederson, nome de batismo de Bimbal, revela que o segredo para o sucesso de seu prato é o carinho. “O segredo é o amor. Gostar de fazer, comprar ingredientes de qualidade e se entregar no momento do preparo. É a forma de fazer e ter carinho com o prato.” Participante do circuito desde a primeira edição, ele destaca o impacto do projeto na carreira. “Aumentou minha clientela e me deixou mais conhecido no ramo”, afirma.



Lora, da Vila Pinho, também veterana no projeto, conta que herdou o dom da cozinha da avó, Maria de Lourdes. “Minha avó trabalhava em um restaurante, e eu ia lá, bem pequena, vê-la cozinhando. Achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Tinha orgulho dela por ser cozinheira. Então, tomei gosto por aquilo”, relata. Ela irá apresentar sua panceta crocante no circuito. “É um tira-gosto gostoso que eu adoro fazer. Pode ser acompanhado de uma cerveja ou um refrigerante. É muito bom”, garante.



Desde o início do projeto, mais de 40 chefs já participaram do Circuito Gastronômico de Favelas, que busca desenvolver o empreendedorismo e a criatividade nas comunidades. Além disso, os participantes recebem capacitação em gestão de negócios e técnicas de preparo de alimentos. A edição deste domingo é especial de Natal.



“A gente gera renda para esses cozinheiros periféricos e ajuda a garantir uma noite de Natal mais feliz para suas famílias. O projeto impacta muitas pessoas. Diretamente envolvidos nas barracas, temos cerca de 40 pessoas”, explica Danusa Carvalho, idealizadora do evento.

Para 2025, o projeto planeja inaugurar a Casa da Gastronomia Social, um espaço que será gerido pelos próprios cozinheiros oferecendo refeições a preços populares e cursos de capacitação para novos profissionais da gastronomia.



PRATOS DO DIA



Confira as opções do evento

Língua Recheada com Chips de Batata Doce

Cozinheira Lia - Barragem Santa Lúcia

Panceta Crocante

Cozinheira Lora - Barreiro

Pastel Trem de Minas

Cozinheiro Diones - Cidade Industrial - @pastelariatremdeminas

Feijoada Senzala

Cozinheira Dona Dirce - Alto Vera Cruz

Peixe Frito

Cozinheiro Izaias - Vila Marçola

Embolado Berrante

Cozinheira Marlene - Taquaril

Delicia da Lua

Cozinheira Luana - Morro das Pedras

Delírio de Limão

Cozinheira Alexandra - Vila Nossa Senhora Aparecida

Aglomerado com Farofa de Pobre

Cozinheira Wanusa - Morro do Papagaio

Paella Mineira

Cozinheiro Bimbal - Pedreira Prado Lopes



CIRCUITO GASTRONÔMICO DE FAVELAS

Neste domingo (22/12), das 11h às 20h, no Viaduto Santa Tereza (Av. Assis Chateaubriand, 619 - Floresta). Entrada gratuita