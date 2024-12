SÃ PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Toninho Geraes, 62, passou mal em uma audiência de conciliação nesta quinta-feira (19) sobre o caso de suposto plágio da cantora Adele, 32.





A audiência durou mais de quatro horas. Segundo informações do jornalista Ancelmo Gois, colunista do jornal O Globo, o músico teve um mal-estar na ocasião.





A Universal Music, gravadora de Adele, não entrou em um acordo após as acusações de plágio. A empresa, que foi quem solicitou a audiência, não apresentou uma proposta para atender às solicitações do brasileiro.





Após muita discussão, uma professora de música foi nomeada pela Justiça para entrar no caso. Ela vai elaborar um laudo pericial para apontar se houve ou não plágio por parte de Adele e sua equipe.





RELEMBRE O CASO





Toninho Geraes, compositor de "Mulheres", canção eternizada na voz de Martinho da Vila, acusa Adele de plagiar sua gravação na música "Million Years Ago".





Dias atrás, um juiz determinou que a canção de Adele fosse retirada das plataformas digitais por conta do caso. Na sua sentença, o magistrado pontuou que havia uma semelhança "indisfarçável" entre as duas músicas.





Toninho pede R$ 1 milhão por danos morais. Também são pedidos danos materiais, que serão calculados a partir dos royalties recebidos pela cantora e pelo produtor, mais o valor auferido pelas gravadoras e editoras com o lucro.

O brasileiro deixou claro que não vai autorizar a música de Adele a voltar a tocar. "Eles nunca se importaram comigo, com o processo ou com as minhas alegações, então por que eu iria me preocupar com eles?", afirmou o músico ao O Globo.