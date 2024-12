Após anunciar no começo de dezembro que deixará a Record, Rodrigo Faro, de 51 anos, foi anunciado como apresentador do especial de fim de ano da emissora.





Rodrigo Faro será o responsável por comandar o Família Record, tradicional celebração entre os artistas da emissora. Além do apresentador, irão participar também nomes como Adriane Galisteu, Ana Hickmann, Carolina Ferraz, Celso Zucatelli, Rachel Sheherazade, Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Tom Cavalcanti, entre outros.

O programa será transmitido no dia 23 de dezembro, às 23h. A atração contará com brincadeiras com a participação da plateia, que, além de interagir com o elenco, terá a chance de ganhar prêmios em dinheiro.





A confraternização ainda terá apresentações de Barões da Pisadinha e do cantor Mano Walter. E, assim como nos outros anos, acontecerá o amigo secreto da Família Record, no qual o público será convidado a adivinhar quem tirou quem e quais são os presentes.





Saída da Record





Rodrigo Faro anunciou no dia 5 de dezembro que sua trajetória de 16 anos na Record chegou ao fim. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o apresentador afirmou: "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo".





Ele apresentava o "Hora do Faro" desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa "O melhor do Brasil", além de também ter apresentado os realities "Ídolos" e "Canta comigo".

