A influenciadora Virgínia Fonseca fez uma festa luxuosa na noite dessa quarta-feira (18/12), em São Paulo. O evento era uma comemoração aos 50 milhões de seguidores alcançados pela criadora de conteúdo no último mês de setembro. Atualmente, a apresentadora do SBT tem 52,2 milhões de seguidores nas redes sociais.





Considerada uma das maiores influenciadoras do país, Virgínia ganhou fama ao mostrar seu dia a dia nos stories. Mãe de três filhos e esposa de Zé Felipe, ela está sempre envolta em polêmicas, o que faz com que sua popularidade aumente.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Virgínia atribuiu o sucesso aos fãs fiéis, que estão sempre dispostos a defendê-la. “Nem acredito que estou com 50 milhões no Instagram! É uma gratidão enorme a Deus e aos meus seguidores que fazem isso acontecer. Meus seguidores são incríveis, são maravilhosos! Eles me defendem com unhas e dentes, confiam no que eu falo. Então não são só números, são pessoas que gostam, que tem carinho pela minha família”, disse, em entrevista ao UOL na porta do evento.

Atualmente, Virgínia é a única mulher influenciadora na lista das 10 pessoas mais seguidas do país. A lista é liderada por nomes como Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Marcelo e Anitta. O outro influenciador na lista é Whindersson Nunes. "Deus! Sempre coloquei a minha vida nas mãos de Deus e sempre falei que acontecesse o que ele permitisse", declarou a criadora.





A festa da influenciadora foi um baile de gala, com uma estrutura grandiosa e patrocínio da WePink e da Blaze. Os convidados tiveram que seguir alguns requisitos para o dress code como: tecidos luminosos, texturas que capturam a luz, cortes elegantes, acessórios ousados e detalhes que fazem o olhar fixar.

Diversos famosos participaram da comemoração, como Zé Felipe, marido de Virgínia; Roberta Miranda; Latino e a esposa, Raffa; Benício Huck; Eslo Marques; Hariany Almeida e Matheus Vargas; Luciana Gimenez; Gabi Martins; e Valesca Popozuda.

Pedido de casamento

Ao longo da noite, diversos artistas se apresentaram no evento. O grupo Menos É Mais, Pedro Sampaio, Zé Felipe, Nattan e Matheus e Kauan fizeram shows. Zé Vaqueiro, Naiara Azevedo, Maiara e Maraisa e MC Daniel deram uma palhinha.

Em dado momento da noite, o jornalista Leo Dias subiu no palco e afirmou que Maiara iria se casar com o namorado, o empresário Mohamed Nassar. "Maiara vai casar antes da Maraisa! Vamos fazer o noivado hoje?", disse.

Foi então que o empresário subiu ao palco, se ajoelhou, colocou um anel improvisado no dedo da cantora e propôs: "Aceita casar comigo?".