Whindersson Nunes explica por que fez testamento aos 28 anos

Parte da fortuna será destinada à startup fundada por Whindersson. (foto: Instagram/Reprodução)

O comediante Whindersson Nunes participou do programa "Provoca", apresentado por Marcelo Tas, na terça-feira (30/5), e esclareceu o motivo pelo qual optou por elaborar um testamento aos 28 anos de idade. A notícia, divulgada em abril, gerou grande repercussão e muitos questionaram a decisão de Whindersson em já ter um documento como este.





O comediante argumentou: “Rapaz, tem coisa mais lúcida do que se preparar para uma coisa que é certeza? Eu estaria doido se eu estivesse me preparando para o bilhão de reais que eu vou ter daqui a dez anos. E se eu não tiver?”. E acrescentou: “Agora, você se preparar para uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Eu sou um cara famoso, que ganhou dinheiro. Eu tenho família, amigos e pessoas que eu amo”.





Além de beneficiar parentes e amigos, parte da fortuna de Whindersson será destinada à startup TRON, fundada por ele e pelo empresário Gildario Lima. A iniciativa tem como foco a robótica educacional e a criação de soluções tecnológicas inclusivas.





Os fãs de Whindersson também estranharam a elaboração do testamento devido à luta do influenciador contra a depressão há anos. Durante o programa de Marcelo Tas, o humorista mencionou que a doença “vai e volta”, mas que atualmente está em uma fase melhor, em parte devido ao seu envolvimento com o boxe, esporte que tem praticado profissionalmente.