Casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro tem planos para evento de três dias

Evento está previsto para ocorrer em agosto. (foto: Reprodução/Redes sociais) O casamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro está a todo vapor, com detalhes sendo divulgados pela influencer em suas redes sociais. A ex-BBB compartilhou um vídeo nos stories do Instagram onde revelou que o evento está previsto para ocorrer em agosto deste ano e contará com três dias de celebração.





Maíra contou que se reuniu com pessoas do escritório de Thiago, membros de sua própria equipe e Fátima, uma amiga próxima, para discutir ideias para o matrimônio. A influencer destacou que ambos são workaholics e que a reunião resultou em ideias mirabolantes para o casamento.





A oficialização da união promete ser grandiosa, conforme revelado por Maíra no vídeo. Ela afirmou que o casamento ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto e que as ideias discutidas surpreenderão a todos.





Em outro momento, a influencer mostrou um vídeo com várias pessoas reunidas ao redor de uma mesa, discutindo os planos para o evento. Na legenda, Maíra prometeu aos seus fãs que eles 'pirariam' com as ideias que foram elaboradas para o casamento.