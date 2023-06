Leão Lobo é dispensado da TV Gazeta após dois anos apresentando programa

677

(foto: Instagram/Reprodução) O apresentador e jornalista Leão Lobo foi desligado da TV Gazeta depois de dois anos trabalhando na emissora. Durante sua passagem pelo canal, Leão Lobo apresentava o programa matutino Revista da Manhã, ao lado de Regiane Tápias.





É importante mencionar que ele também anunciou recentemente sua saída de outro programa da mesma emissora, o Mulheres, apresentado por Regiane Volpato. Thiago Rocha, ex-integrante do A Tarde é Sua, assumiu a posição deixada por Leão Lobo no programa.





No dia 31 de maio, Leão Lobo ainda apresentou o Revista da Manhã normalmente. No Instagram oficial do programa, é possível encontrar uma foto do apresentador com Regiane Tápias, assim como outra imagem mostrando o look do dia de Leão Lobo durante a atração.