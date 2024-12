A cantora e empresária Rihanna não perdeu tempo e tietou a diva Mariah Carey durante um show em Nova York, nos Estados Unidos, nessa terça-feira (17/12). A famosa, que via a apresentação da plateia, não resistiu e foi até a Dona do Natal pedir um autógrafo em seu seio.

Em vídeos compartilhados pelas redes sociais, a dona da Fenty Beauty aparece animada, cantando todas as músicas. Ela usava um casaco, batom vermelho e óculos escuros. Rihanna estava com o marido, o rapper ASAP Rocky.





Durante a apresentação, Riri não resiste e vai até a grade para ficar mais perto da diva pop. Quando Mariah a avista na primeira fileira, desce para abraçá-la. "É ela? Meu Deus", brincou.







Já com o microfone, Rihanna explica que foi incentivada pelo marido a ir para a grade para tietar. Ambas se divertiram com o encontro. Mariah, ao perceber que estava sendo filmada, fez uma brincadeira. "Você está me filmando do meu lado ruim!", disse.





Ao perceber que conseguiria o autógrafo, Rihanna não perdeu tempo. "Preciso de um autógrafo! Alguém tem uma caneta marcador? Autografe meu peito. Mariah pode fazer o que ela quiser. Uau, isso é icônico!", pediu, deixando parte do seio para que Mariah escrevesse.





"Mariah Carey está autografando meu peito", disse Rihanna, levando o público à loucura. O vídeo, claro, viralizou nas redes sociais e os internautas celebraram a admiração mútua entre as cantoras. “"Quando um ícone reconhece o outro", escreveu um perfil. "A Rihanna indo de pista no meio do povo, que humildade", disse outro.











Mariah fez uma turnê de 20 shows pela América do Norte, chamada “Christmas Time”. Dona do hit “All I want for Christmas is you”, uma das músicas mais rentáveis do fim de ano, precisou se afastar recentemente dos palcos, cancelando três shows enquanto se recuperava de uma gripe. Mas encerrou a turnê mostrando estar totalmente recuperada.