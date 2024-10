Mariah Carey não divulgou data em que 'All I want for Christmas is you' será lançada

A cantora Mariah Carey anunciou que vai lançar uma nova versão de seu hit “All I Want For Christmas is You” em comemoração aos 30 anos do single e do álbum “Merry Christmas”, que continha a canção originalmente. A cantora compartilhou a novidade em sua rede social, recriando a capa do álbum em que usa uma fantasia de Papai Noel.





“Embora definitivamente ainda não seja hora de ouvir músicas de Natal, queria compartilhar uma prévia do ‘MerryChristmas30’ com vocês! Uma homenagem à capa original do álbum, aqui está a capa de dois dos quatro novos singles físicos de ‘All I Want For Christmas Is You’”, escreveu.











“Merry Christmas”, de 1994, vendeu mais de 15 milhões de cópias. “All I want for Christmas is you” é um dos maiores sucessos da cantora. A faixa foi co-escrita por Mariah e pelo produtor Walter Afanasieff.





Reza a lenda que a música levou apenas 15 minutos para ser escrita. Todos os anos, Mariah fatura cerca de R$ 3 milhões só com esse hit.









Além da regravação, Mariah vai fazer uma turnê natalina na América do Norte. Ao todo, serão 20 apresentações nos Estados Unidos e Canadá, entre 6 de novembro e 17 de dezembro.