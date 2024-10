A atriz Meryl Streep usou um macacão da marca brasileira Farm em um episódio da série ‘Only murders in the building', da Disney +. Em fotos da gravação da nova temporada, a ganhadora do Oscar de melhor atriz em ‘A dama de ferro’ usa um modelo florido da empresa carioca, com fundo preto e desenho de flores azuis, amarelas e laranjas.





A Farm é conhecida por suas estampas coloridas e modelagens amplas e leves. O macacão usado pela eterna Miranda de “O diabo veste prada” tem mangas três quartos, fechamento com botões na frente, comprimento longo e um decote em V. A peça fazia parte da coleção Black Flowery, que está esgotada no site e nas lojas oficiais da marca.

Macacão usado por Meryl Streep fazia parte da coleção Black Flowery, da Farm Reprodução / Farm









Em ‘Only murders in the building’, Meryl Streep vive a personagem Loretta Durkin, uma atriz em busca do seu lugar ao Sol no showbusiness, consegue um trabalho em Los Angeles, cidade que ambienta a produção nesta temporada.









A Farm também apareceu recentemente no figurino da série ‘Emily em Paris’, usado pela própria protagonista, Lily Collins. A peça escolhida foi um macaquinho da coleção da marca com a adidas. O look está disponível no site e custa R$ 599,99.