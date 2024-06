Com 18 mil metros quadrados, a mansão está situada no exclusivo condomínio Portobello

A influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe surpreenderam seus seguidores ao revelarem a nova aquisição do casal: uma imponente mansão em Mangaratiba, no litoral da Costa Verde do Rio de Janeiro. A propriedade, avaliada em cerca de R$27 milhões, pertencia anteriormente ao ex-jogador de futebol Emerson Sheik e agora é o novo lar de uma das duplas mais queridas das redes sociais brasileiras.

Um refúgio que reúne luxo e conforto



Com 18 mil metros quadrados, a mansão está situada no exclusivo condomínio Portobello, que abriga celebridades como Neymar, Gabriel Jesus e Regina Casé. A residência possui uma ampla infraestrutura de lazer, incluindo um campo de futebol, quadras de tênis e beach tênis, além de uma piscina deslumbrante e uma área para shows. Um lago com carpas e um heliponto completam o cenário luxuoso.

Veja a seguir as fotos da nova mansão do casal:

As fotos mostram o visual da mansão assim que você chega no lugar Reprodução Instagram Virginia

A piscina é um dos destaque dessa mansão completando a beleza do ambiente Reprodução Instagram Virginia

Nas fotos acima é possível perceber a quadra de areia de vôlei, tênis, futebol e um salão fechado para festas Reprodução Instagram Virginia

A área externa da mansão também conta com um ambiente para show Reprodução Instagram Virginia

Aniversário de Virgínia e celebração em família

O casal já havia passado um tempo na propriedade durante uma viagem em fevereiro deste ano, quando alugaram o imóvel para participar do aniversário de Neymar Jr. Encantados com o local, decidiram adquirir a mansão, para celebrar o aniversário de 25 anos de Virgínia.

As partes internas da casa, que não foram completamente reveladas, incluem mais de dez ambientes espaçosos. Além disso, a influenciadora, que espera um menino, compartilhou nas redes sociais a alegria da nova fase.

Projetos em expansão, a mansão de Goiânia

Além da nova residência em Mangaratiba, Virgínia e Zé Felipe também estão investindo em uma mansão em Goiânia, que está em fase de construção. Este novo projeto reflete o estilo e o bom gosto do casal, prometendo ser um espaço igualmente luxuoso e acolhedor. A propriedade em Goiânia será o lar principal da família, contando com ambientes planejados para oferecer o máximo de conforto e comodidade.

A compra desta propriedade em Mangaratiba marca um novo capítulo na vida do casal, que continua a compartilhar momentos especiais com seus seguidores. A mansão de Mangaratiba não só oferece um refúgio de luxo, mas também um cenário perfeito para as celebrações e a vida em família.

E para complementar a matéria, não podemos deixar de destacar o quanto a área externa dessa mansão é incrível e super luxuosa, por isso separamos alguns itens para você se inspirar e decorar seu ambiente.

5 itens para decorar sua área externa

Separamos 5 móveis ideais para você decorar sua parte externa e se inspirar na decoração da mansão da Virgínia e Zé Felipe.

1) Sofá 2 lugares com almofadas

Sofá 2 lugares com almofadas Leme Reprodução

Combine com outros móveis desta linha para transformar sua varanda ou jardim em um espaço convidativo para relaxar. Adquira o seu sofá aqui!

2) Sofá 2 lugares Bistrô

Sof�¡ 2 lugares Bistr�Ŝ Reprodu�§�£o

Este sofá é a escolha ideal para compor a decoração de jardins, varandas ou sacadas ou até mesmo para ambientes internos com visual rústico; seja na praia, no campo ou na cidade. Compre o seu!

3) Poltrona Pândano

Poltrona Pândano Reprodução

Fácil de ambientar, esta poltrona é desenvolvida com materiais de alta resistência e conta com almofadas que proporcionam comodidade e conforto ao sentar-se. Clique aqui e adquira já a sua!

4) Poltrona com almofada

Poltrona com almofada assento e encosto Sol Reprodução

Assinada pelo arquiteto e designer, o francês Alain Blatché, a Linha Sol apresenta produtos certificados com selo FSC (Forest Stewardship Council) que garantem a conservação do meio ambiente e refletem a consciência sustentável da linha. Compre aqui!

5) Espreguiçadeira

Chaise Longue Sun Reprodução

Durabilidade e sofisticação fazem parte do moderno desenho da Linha Sun, uma solução indicada para áreas de lazer no campo, cidade ou litoral. Aproveite e garanta a sua!

