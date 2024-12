Um dos destinos mais procurados no final de ano pelos brasileiros, Balneário Camboriú (SC), virou tema de uma música lançada no início do mês e que já viralizou no TikTok. “Descer para BC”, da dupla Brenno & Matheus, está na lista dos mais ouvidos do Brasil no Spotify e no YouTube. Só o clipe já foi reproduzido mais de 5 milhões de vezes.





A cidade é um dos destinos mais populares do país para a virada do ano. Segundo pesquisa do site Booking, o município é o principal destino onde brasileiros gostariam de passar o final de 2024. E é justamente essa situação retratada na letra.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







“Nós vai descer, vai descer / Descer lá pra BC no finalzin do ano / Os bombonzin tão brozeando / Pra eu chegar e morder / Nós vai descer, vai descer / Descer lá pra BC no finalzin do ano / Os Cowboy vai litorando / E vai torar você”, cantam.









Os músicos contam que a letra é uma declaração de amor à cidade, pela qual se apaixonaram à primeira vista. A ideia foi retratar a realização do sonho de sair do interior e viver na cidade litorânea, que é um dos pontos do país conhecidos pela ostentação e pelos arranha-céus.





“Da caminhonete, o herdeiro passa para os carros esportivos de luxo e lanchas. Tudo, claro, de forma lúdica para retratar a realização do sonho do trabalhador rural que se deu muito bem. No final é isso mesmo, a música fala sobre a realização do sonho”, explicou Vitor Yago Gonçalves, o Brenno, ao G1.











“Nasci em uma cidade pequena e sempre tive o sonho de conhecer a praia. A gente que vem do interior, sem tantas condições, imagina como tudo aquilo deve ser. E depois de muito tempo, quando era adulto já, comprei uma viagem pra Balneário Camboriú e foi amor à primeira vista”, declarou ao portal Felippe Augusto Beienke, o Matheus





A música foi encomendada pela dupla ao compositor João Dalzoto, em parceria com o DJ Ari SL. Brenno & Matheus, que já estão juntos há 10 anos, viram no hit a realização do sonho. “Para falar a verdade, a gente nem acredita direito que isso aconteceu”, disse Matheus.











Além da letra chiclete, o hit tem uma sonoridade dançante. Segundo internautas, o ritmo lembra o de outro clássico brasileiro: “Ragatanga”, do Rouge, o que também estaria contribuindo para o sucesso da música.





Seja qual for o motivo, a música já caiu no gosto de anônimos e famosos. Nomes como Virginia, Zé Felipe, Adriane Galisteu, Luan Pereira, Rodrigo Faro e Vera Viel, Fernando Zor, Henrique (da dupla com Juliano), Patrícia Abravanel, Toguro, Léo Dias, Maraísa, Guilherme & Benuto e MC Ryan SP já fizeram postagens nas redes sociais com a canção.