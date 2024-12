(FOLHAPRESS) - A Pixar, um dos maiores estúdios de animação de Hollywood, desistiu de incluir uma história de temática trans na vindoura série "Ganhar ou Perder", afirma o The Hollywood Reporter, site americano especializado na cobertura de cinema.





O veículo ouviu um porta-voz da Disney, estúdio dono da Pixar, que disse que a empresa prefere deixar que os pais tratem de certos assuntos com suas crianças no tempo e da forma como preferirem.





"Ganhar ou Perder" acompanha um time misto de softball de uma escola de ensino fundamental chamado Pickles, na semana que antecede o campeonato. Cada um dos episódios mostra a vida fora do campo de um personagem, seja jogador, pai, treinador ou árbitro. Um dos personagens seria trans, mas o diálogo que indicaria isso foi apagado.





Segundo a reportagem, o clima é de apreensão nos estúdios de Hollywood, com a volta do republicano Donald Trump à Casa Branca. Os executivos das produtoras pensam que as pautas comportamentais deverão criar tumultos em roteiros futuros, de séries e filmes.