A gravadora da cantora Adele apresentou recurso na última segunda-feira (16/12) contra a liminar que proíbe a execução de sua música "Million years ago", acusada de plagiar "Mulheres", composta pelo mineiro Toninho Geraes e popularizada na voz de Martinho da Vila.

Segundo a Universal Music, a canção não configura violação de direitos autorais, apesar da semelhança. Ambas as obras utilizam um "clichê musical", conhecido como “progressão de acordes pelo círculo de quintas”.

O advogado da gravadora afirma que a concessão da liminar é "desproporcional" e acarretaria "prejuízos econômicos significativos" aos envolvidos. A Justiça do Rio de Janeiro havia determinado que a música "Million years ago" não poderia mais ser reproduzida e comercializada, tanto no Brasil quanto no exterior, sem a autorização de Geraes, sob pena de R$ 50 mil.

Na sentença, o juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que a canção, lançada pela cantora britânica em 2015, tem forte indício "da quase integral consonância melódica" com "Mulheres", composta por Geraes e famosa na voz de Martinho da Vila.