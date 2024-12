Os pré-indicados à 97ª edição do Oscar foram anunciados nesta terça-feira (17/12) pela Academia de Ciências Cinematográficas. Confirmando as expectativas, o filme brasileiro “Ainda estou aqui” figura entre os 15 longas da chamada “shortlist” na categoria de Melhor Filme Internacional.

Os indicados nesta primeira etapa ainda disputarão uma das cinco vagas oficiais da premiação. O resultado final será divulgado no dia 17 de janeiro, quando sairá a lista completa de todas as categorias, incluindo Melhor Atriz. Já a cerimônia de premiação acontece no dia 2 de março, em Los Angeles.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história de sua família, “Ainda estou aqui” acompanha a vida de Eunice Paiva (Fernanda Torres) e seus cinco filhos após o desaparecimento de Rubens Paiva (Selton Mello). O longa já acumula mais de 2,5 milhões de espectadores no Brasil.

Além de estar entre os pré-indicados ao Oscar, o filme também disputa o Globo de Ouro e o Critics’ Choice Award. Dirigido por Walter Salles, “Ainda estou aqui” foi premiado com o Melhor Roteiro no 81º Festival de Veneza.

Confira a lista dos 15 pré-indicados na categoria de Melhor Filme Internacional:

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"Une langue universelle" (Canadá)

"Ondas" (República Tcheca)

"A garota da agulha" (Dinamarca)

"Emilia Pérez" (França)

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

"Snerting" (Islândia)

"Kneecap - Música de liberdade" (Irlanda)

"Vermiglio" (Itália)

"Straume" (Letônia)

"Armand" (Noruega)

"From ground zero" (Palestina)

"Dahomey" (Senegal)

"Como ganhar milhões antes que a avó morra" (Tailândia)

"Santosh" (Inglaterra)