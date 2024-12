FOLHAPRESS - Os concursos de sósias continuam em alta, e Marisa Monte vai ser o tema de uma competição que vai acontecer em Belém para decidir a pessoa mais parecida com a cantora. Quem já se candidatou foi Fernanda Torres, que impressionou internautas pela semelhança ao postar uma foto.

A atriz compartilhou uma imagem sua vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no livro "Fábulas Fabulosas", de Millôr Fernandes. "Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva Marisa Monte. Marisão avisa que vai rolar um concurso de sósias com ela. Me candidato de longe."





Nos comentários, ela recebeu o apoio da própria cantora, ao dizer que Fernanda já ganhou. "E digo mais....vou ganhar o de sua sósia também! É tudo nosso."





A atriz está em divulgação internacional do filme "Ainda Estou Aqui", no qual interpreta Eunice Paiva, advogada que luta pelo reconhecimento do sequestro, tortura e assassinato do marido, o deputado federal Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira.





A atriz Malu Galli afirmou que ficou aflita tamanha a semelhança física entre as duas. "Parece inteligência artificial", escreveu.





"Você viu Fernanda Torres? Completamente IGUAL a Marisa Monte", opinou Jean Wyllys. "Nessa foto você ganharia de lavada", disse o perfil que se identifica como Josy Amaro.

O concurso de sósias está previsto para acontecer na quinta-feira (19), às 14h30 No começo do mês, aconteceu uma competição para escolher a pessoa mais parecida com Selton Mello.