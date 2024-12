Nesse domingo (15/12), o jornalista William Bonner esteve na cerimônia do Melhores do Ano, realizada pela Rede Globo, onde acompanhou a consagração de Cesar Tralli como vencedor na categoria de Jornalismo. Bonner, que tem uma carreira respeitada de 38 anos, foi um dos destaques do evento ao falar com o blogueiro Hugo Gloss sobre os rumores de sua possível aposentadoria.





Durante a entrevista, Bonner refletiu sobre sua longa trajetória profissional e não descartou a ideia de um futuro afastamento das telinhas da Globo. “Claro que sim [pensa em aposentadoria]. Quem é que não pensa em se aposentar?”, revelou o jornalista, dando pistas sobre suas intenções, mas sem definir uma data específica para tal decisão.







Outro ponto de interesse na conversa foi sobre quem poderia suceder Bonner no comando do Jornal Nacional. Ao ser questionado, ele demonstrou total apoio a Cesar Tralli, seu colega de profissão, como potencial sucessor. “Totalmente, claro que sim”, afirmou Bonner, destacando a competência de Tralli para assumir esse importante papel na televisão brasileira.





William Bonner não poupou elogios ao colega, qualificando-o como um dos mais aptos dentro da emissora. “Cesar Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”, salientou.





Mesmo com a incerteza em torno de sua aposentadoria, William Bonner continua sendo uma figura de destaque na televisão brasileira. Sua carreira, marcada por momentos históricos no Jornal Nacional, ainda desperta interesse e especulações sobre seus próximos passos. Enquanto isso, ele segue desempenhando suas funções com o mesmo comprometimento que o caracterizou ao longo das décadas.