Quando uma criança faz aniversário, seu bolo homenageia, normalmente, seus personagens favoritos, como super-heróis. O garoto Heitor, de cinco anos, decidiu inovar e fazer sua festa com decoração inspirada no jornalista César Tralli, que notou o aniversariante.

Em sua rede social, o comunicador global compartilhou os registros que recebeu da confraternização com seu rosto como tema. Tralli apareceu em imagens no bolo com o menino, que deseja seguir os passos do homenageado e se tornar jornalista, e em um painel montado com o logo da "Globonews", canal de notícias da TV Globo.

O jornalista ainda agradeceu o gesto do garoto e escreveu “Muito obrigado, Heitor! Feliz aniversário, papai do céu abençoe muito!”.

César Tralli já havia sido tema de aniversário

O apresentador foi tema de festa em outra ocasião. Na época, ele compartilhou uma foto de uma fã celebrando seu aniversário com uma foto de Tralli como decoração nos itens presentes na festa. Confira:

Jornalista foi homenageado em aniversário de outra fã Reprodução / Instagram

Carreira de César Tralli

O homenageado formou-se em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Sua carreira começou na Gazeta Esporte e, após um período na rádio Jovem Pan, foi repórter do programa ‘Aqui Agora’ no SBT.

Contratado em 1993 pela Globo, atuou como correspondente em Londres entre 1995 e 2000. Em seu retorno ao Brasil, participou de grandes coberturas e especializou-se em reportagens especiais e investigativas.

Em 20011, torna-se âncora do SPTV 1, mas deixa seu posto em 2021 para apresentar o Jornal Hoje no lugar de Maju Coutinho. Eventualmente também é âncora do Jornal Nacional na ausência de William Bonner.