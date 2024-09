O Movimento Balanço foi uma festa realizada em Belo Horizonte no início dos anos 2000, com ênfase na música negra brasileira. Era realizada todas as terças-feiras e se inspirava na ousadia musical do samba rock.



“Os bailes de samba rock começaram mesmo em São Paulo. Aqui em Belo Horizonte a gente tinha a certeza de que toda cidade tinha que ter um baile, uma festa à noite, dedicada só à música brasileira”, afirma o DJ Fausto, envolvido com a iniciativa desde o início. “Só que, quando fizemos a nossa festa, incorporamos outras coisas relacionadas à cultura musical aqui da cidade, com o nosso próprio jeito de discotecar”, diz ele.



Neste sábado (21/9), o Movimento Balanço retorna às noites da capital mineira, com a festa Balanço Insano, no Complexo CentroeQuatro. O evento representa a realização de um desejo dos organizadores que já existia há quase 10 anos.



“A ideia de reviver o Movimento Balanço é antiga. Eu mesmo já tentei trazer a festa de volta por muito tempo, mas, por ser uma marca muito forte na cidade, foi preciso criar um projeto mais concreto para que os proprietários confiassem no retorno”, afirma Elam Moura, um dos organizadores. “Então nós trabalhamos bastante para isso, conseguimos a parceria com o Dudu da Casa da Insanidade Mental, que tem um trabalho importante na cultura da cidade e, felizmente, desenvolvemos o projeto”, acrescenta.



Fausto lembra que algumas edições esporádicas foram promovidas ao longo desses anos. “Nunca ficamos totalmente parados. Até porque tem muita gente que pede pelo retorno da festa constantemente e nós seguimos nessa vontade de manter a produção que é tão importante tanto para o público quanto para quem faz.”



NOSTALGIA

Com DJ Bené Ramalho, DJ Fausto, DJ Alex C e o músico Reginaldo 16 toneladas como atrações, além de uma cenografia que remete à estética dos anos 2000, esta nova edição da festa promete manter a essência do Movimento Balanço, proporcionando uma experiência nostálgica ao público.



“Nós queremos que as pessoas que curtiram tanto o Movimento Balanço no passado possam curti-lo de novo. Também temos a intenção de poder apresentar o movimento para um novo público e a nova geração que está vindo aí, sem descaracterizar o real conceito da festa”, comenta Elam.



O repertório, que anteriormente abrangia músicas de artistas como Jorge Ben Jor, Tim Maia e Elza Soares, será mantido, mas com a inclusão de nomes da nova geração. “Nós, com certeza, vamos incluir algumas coisas novas, principalmente músicas que fariam parte do set se nós ainda estivéssemos tocando semanalmente”, diz Fausto.



“Mas é importante destacar que o que nós vamos tocar ainda é incerto, porque sempre depende do que a gente sente na hora da festa. Pelo menos na minha discotecagem, não crio uma playlist. Vejo as músicas que têm relação com o momento da festa e que acho que as pessoas vão gostar. A gente sempre faz pesquisas, claro. Eu mesmo continuo comprando discos e ouvindo muita música nova para poder improvisar com certeza do que eu estou fazendo”, comenta o DJ.



“BALANÇO INSANO”

A festa será realizada neste sábado (21/9), no Complexo CentoeQuatro (Praça Rui Barbosa, 104 - Centro), a partir das 20h. Com DJ Bené Ramalho, DJ Fausto, DJ Alex C e Reginaldo 16 toneladas. Ingressos a R$ 70, à venda na plataforma Sympla. Classificação: 18 anos.



