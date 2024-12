A noite deste domingo (15/12) ficará marcada na história da televisão brasileira, com a transmissão simultânea do SBT/TV Alterosa e da TV Globo em celebração ao legado e à memória do apresentador Silvio Santos (1930-2024), que morreu em agosto, aos 93 anos. Durante pouco mais de dez minutos, Luciano Hulk e Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, interagiram no palco do "Domingão" durante a cerimônia de Melhores do Ano.

Patrícia descreveu que as duas emissoras fizeram história com a transmissão. "É algo surreal, nunca aconteceu antes. E é Silvio Santos ainda fazendo história", disse.





Luciano, por sua vez, reforçou os motivos para ter feito a homenagem ao maior apresentador da história da televisão brasileira. "Ter você nesse palco hoje, representando a família, o legado e a história do seu pai, é muito importante e cheio de simbolismo", comentou.

Por fim, os dois apresentadores arremessaram aviõezinhos de dinheiro para a plateia - uma das marcas registradas dos programas de auditório apresentados por Silvio Santos.

Esta não foi a primeira vez que Globo e SBT compartilharam sinais. Em 2003, a Nestlé uniu Faustão e Gugu, que travavam uma guerra acirrada pela audiência dominical, em uma transmissão simultânea pela campanha "Junta Brasil".

Biografia

Silvio começou a carreira na televisão em 1960, apresentando o programa "Vamos brincar de forca", na TV Paulista, em São Paulo. Anos depois, a emissora foi comprada por Roberto Marinho (1904-2003) e transformada na filial paulistana na TV Globo.

Silvio seguiu com seus programas na estação até 1976, ano em que conseguiu a concessão da TVS Rio de Janeiro, emissora que viria a se tornar o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Nas décadas seguintes, a relação entre Silvio e a TV Globo foi de embates devido à concorrência pela audiência. No entanto, logo após a morte do apresentador e empresário, a TV Globo abriu mão dos protocolos e realizou extensas homenagens ao seu maior concorrente.