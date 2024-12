Banda System of a Down faz shows no Brasil em 2025

O System of a Down anunciou, nesta segunda-feira (16/12), que fará três apresentações no Brasil em maio de 2025. As apresentações fazem parte da turnê da banda de Serj Tankian na América do Sul. A pré-venda de ingressos começa já nesta terça-feira. A venda geral é a partir de quinta.





Será a primeira apresentação do grupo em solo sul-americano desde 2015. Serão sete shows:





24 de abril de 2025 - Bogotá, Colômbia - Estádio El Campín

27 de abril de 2025 - Lima, Peru - Estádio Nacional do Peru

30 de abril de 2025 - Santiago, Chile - Parque do Estádio Nacional do Chile

3 de maio de 2025 - Buenos Aires, Argentina - Estádio Vélez Sarsfield

6 de maio de 2025 - Curitiba, Brasil - Estádio Major Antônio Couto Pereira

8 de maio de 2025 - Rio de Janeiro, Brasil - Estádio Nilton Santos Engenhão

10 de maio de 2025 - São Paulo, Brasil - Allianz Parque

Como comprar ingressos

A pré-venda será feita exclusivamente online, pelo site Eventim. Os interessados poderão comprar as entradas a partir das 10h. A venda geral começa no dia 19, às 12h no site e às 13h nas bilheterias físicas. O ingresso varia entre R$ 197,50 e R$ 1.337,50. Veja os detalhes abaixo:





Curitiba

Data: 6 de maio de 2025

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais





Setores e preços:

Arquibancada - R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395,00 (inteira)

Cadeira Social Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Social Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Cadeiras Mauá - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Cadeiras Mauá - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)

Vendas online no site da Eventim.

Bilheteria oficial: Hard Rock Café - R. Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba

Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h30 às 19h

Rio de Janeiro

Data: 8 de maio de 2025

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais











Setores e preços:



Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Sul - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)





Vendas online no site da Eventim.



Bilheteria oficial: ESTÁDIO NILTON SANTOS – ENGENHÃO - Endereço: Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro



Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h

São Paulo

Data: 10 de maio de 2025

Local: Allianz Parque

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.





Setores e preços:

Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira)

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira)

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira)

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira)





Vendas online no site da Eventim.

Bilheteria oficial: ALLIANZ PARQUE – BILHETERIA A - Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.