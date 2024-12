TikTok Awards: Camila Pudim vence prêmio de Vídeo do Ano, com Asoka Make Up

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A criadora de conteúdo Camila Pudim foi o grande destaque do TikTok Awards 2024. A blogueira e maquiadora recebeu a estatueta de Vídeo do Ano durante cerimônia nessa terça-feira (17/12). Ao todo, foram 10 categorias, todas decididas por voto popular.

Camila foi a vencedora com seu vídeo da trend Asoka Make Up, que teve mais de 400 milhões de visualizações na plataforma. No vídeo repleto de transições, a maquiadora faz uma maquiagem inspirada na tradição indiana, com a música “San Sanana” de trilha sonora.

Apresentado por Angelica e Fabão, o troféu de Criador do Ano foi entregue para Bomtalvão. O influenciador viralizou com seus vídeos divertidos em que experimenta comidas e desafia sua seletividade alimentar.

Já a cantora Ana Castela levou a estatueta de Estrela do Ano. No entanto, ela foi desbancada na competição de Hit do Ano, sendo a música vencedora “Beijos, blues e poesia”, da banda Seu desejo. A canção é muito usada em vídeos de tombos e erros.

Quando o assunto é gastronomia, o vencedor foi Arthur Paek. O criador de conteúdo ganhou as redes sociais com seus vídeos que misturam receitas e sedução.







A premiação contou com apresentações de cantores como Pabllo Vittar, Duda Beat e Thúllio Milionário, todos virais na plataforma. Também participaram da cerimônia famosos como Flávia Saraiva, Malu Borges, Angélica Silva e Fefê. Veja todos os vencedores:

Vídeo do Ano

Arthur Paek

Camila Pudim (VENCEDORA)

Lucas Rangel

Nina Baiocchi

Pkllipe

Criador do Ano

Arthur Paek

Bomtalvão (VENCEDOR)

Camila Pudim

Eloá Almeida

Stenio Girardelli (Laactea)

Estrela do Ano

Ana Castela (VENCEDORA)

Luan Pereira

Luciano Huck

Selton Mello

Viih Tube

#TikTokModaEBeleza: Quem criou tendência

Adam Mitch

Iara Sannyy

Lisa Barcelox

Mirella Qualha

Rafael Santos (VENCEDOR)

#TikTokMeFezOuvir: Hit do ano

Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo) (VENCEDOR)

Nosso Primeiro Beijo - Ao Vivo (Gloria Groove)

RAM TCHUM (DENNIS & Ana Castela & MC GW)

Só Fé (Grelo)

THE BOX MEDLEY FUNK (THE BOX & Mc Brinquedo & Mc Cebezinho & MC Tuto & Mc Laranjinha)

#AprendaNoTikTok: Quem sabe, compartilha!

Debora Aladim

Gis com giz

Igor Bucioli

Mari Krüger

Pedro Loos (VENCEDOR)

#TikTokMeFezAssistir: Vale o spoiler

Alicia Righi

Arthur Viana (VENCEDOR)

Chrystian Lemos

Gabi Marques

Matheus (Loading Séries)

#TikTokEsportes: Medalha de ouro em conteúdo

Andressa Fontinele

Felipe Motta

Gabi Gagliassi

Matheus Mazzola

Lucas Veloso (VENCEDOR)

#TikTokReceita:Humm... deu até fome!

Arthur Paek (VENCEDOR)

Betto Auge

Cheff Otto

Mah Marangoni

Mustache