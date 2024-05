Quem usa as redes sociais já deve ter visto a “Asoka makeup”, trend de maquiagem inspirada na tradição indiana. Nos vídeos, influenciadoras do mundo inteiro fazem uma maquiagem cheia de detalhes, com muitas transições e trilha sonora tradicional do país. A música utilizada é “San Sanana”, trilha sonora de um famoso filme de Bollywood, a Hollywood indiana.







Lançado em 2001, o longa conta a história do princípe Asoka, um dos herdeiros ao trono do Império de Magadhi, na Índia. Depois de uma série de traições e trapaças executadas por seus irmãos para prejudicá-lo, sua mãe implora para que ele fuja e se esconda nas florestas. Durante essa saga, ele conhece a princesa Kaurwaki, do reino de Kalinga, os dois se apaixonam perdidamente e planejam se casar. Mas a história de amor é interrompida quando Asoka precisa voltar para sua terra natal. O filme ganhou aprovação de 100% pelos críticos no Rotten Tomatoes.







Interpretada por Alka Yagnik, Anu Malik e Hema Sardesai, “San Sanana” fala da busca de um amor. “Vá, ó vento, vá / Rápido, bem rápido, rápido, rápido / Vá, ó vento, vá / Encontre alguém que seja digno de ser o meu amor”, diz um trecho da letra.





A letra celebra elementos culturais e poéticos indianos. Vale lembrar que “vento” simboliza, em hindi, mudança e movimento. Ou seja, é um pedido por renovação espiritual ou até mesmo para afastar aqueles sentimentos. “Não há ninguém, tiqui-tá-tá-tá, tiqui-tá-tá-tá-tá / Em nenhum lugar, tiqui-tá-tá-tá, tiqui-tá-tá-tá-tá / Não há ninguém pra mim em nenhum lugar / Se houver alguém digno de mim, eu o encontrarei”, canta outra.







Segundo o Google Trends, o interesse pelo “Asoka makeup” no Brasil começou a crescer a partir do dia 21 de abril, quando foi publicado o primeiro vídeo viral da trend no país. A plataforma mostra que a tendência aumentou mundialmente.





Em todo o mundo, o vídeo da trend com maior número de visualizações é da infliuenciadora brasileira Camila Pudim. Seu vídeo ultrapassou as 300 milhões de visualizações. Com quase 5 milhões de seguidores no Instagram, e mais de 18 milhões no TikTok, a jovem também lançou o “Brasil makeup”, vídeo com diversas transições e referências à cultura nacional, como o futebol, carnaval e tradições regionais. Ao som de “Você Chegou”, a influenciadora termina o vídeo pedindo doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.