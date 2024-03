Depois de anos em que as ‘clean girls’ dominavam as postagens e tutoriais de maquiagem com suas peles leves e cores leves e discretas, os visuais pesados agora roubam a cena. As chamadas ‘messy girls’ ganham cada vez mais espaço online. Mas também têm ganhado cada vez mais espaço fora da internet: nas semanas de moda outono/inverno 2024, que aconteceram no final de fevereiro, as modelos desfilaram com maquiagens “estranhas” e “bagunçadas”.



‘Messy girl’ significa, literalmente, garota bagunçada. A nova tendência, inspirada no grunge dos anos 1990, prega o estilo livre, em que vale mais o conforto do que a estética. Por isso, o visual tenta recriar o estilo de quem passou a noite na balada dançando, com a maquiagem borrada. Na prática, o grande foco da maquiagem fica com os olhos, com um delineado borrado, sombra pesada e até a máscara de cílios derretida.



A pele é secundária neste estilo. Em vez do visual perfeito e descansado das clean girls, as messy girls não se importam em esconder as olheiras com base e corretivo, já que a intenção é parecer, de certa forma, cansada, mas arrumada. É também uma tendência que aparece nas roupas, que são largas e com estilo destroyed. As peças são, em sua maioria, pretas, com combinações diferentonas. Para fechar a estética, o cabelo bagunçado não pode faltar.



Para quem acha que as messy girls só existem na internet, as semanas de moda mostraram o contrário. Diversas grifes levaram para as passarelas maquiagens impactantes. É o caso da Tom Ford, que, em Milão, mostrou modelos com o esfumado marcante do grunge para compor a apresentação da nova coleção.

Já a Versace mostrou nas passarelas visuais assinados pela maquiadora Pat MacGrath que traziam o látex eyes. O delineado aladopreto e exagerado, ocupando toda a pálpebra, ganhou uma cobertura molhada, com aspecto de gloss. McGrath também mandou embora as clean girls no desfile da Schiaparelli, descolorindo as sobrancelhas de algumas modelos e apostando na sombra preta carregada.

Enquanto isso, a Gucci resgatou o delineado duplo, aclamado na década de 1960. Mas a apresentação assinada pelo maquiagem Thomas de Kluyver traz um traço mais fino abaixo dos cílios inferiores e um grosso na pálpebra superior, com um gatinho que traz menos delicadeza e mais atitude. Já as grifes Blumarine, Vivetta e MSGM apostaram nas olheiras aparentes para seus desfiles.

Mulher de mafioso?

Outra tendência que tem feito a cabeça das criadoras de conteúdo online se chama “Mob Wife”, que significa “esposa da máfia”. Esses visuais se inspiram no estilo maximalista das mulheres de mafiosos italianos que são retratadas em filmes e séries.

Com visuais grandiosos, com animal print e casacos, a estética envolve batons e sombras escuros. Mas, ao contrário da estética bagunçada, nessa tendência tudo parece extremamente pensado para passar a imagem de luxo e poder. Veja algumas inspirações: