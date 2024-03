Dentro de uma reforma, o piso é um dos elementos decorativos de maior importância. Isso porque, além de proporcionar conforto, ele pode mudar completamente o estilo de decoração de um ambiente.

Existem diversas cores e texturas de pisos disponíveis no mercado, cada uma para uma necessidade ou tipo de ambiente. Portanto, se você vai reformar, é importante estar por dentro das tendências de 2024 para que sua casa fique ainda mais moderna e aconchegante.

A seguir, confira quais são os tipos de revestimentos para pisos que prometem fazer a cabeça (e os pés) dos consumidores no próximo ano. Vamos lá?

Conheça 7 tendências de 2024 em revestimento para pisos

São muitas as opções de revestimento para pisos, e cada uma delas é voltada para um perfil de ambiente ou um tipo de decoração. Conheça algumas a seguir:

1) Mais conexão com a natureza

Uma das tendências de maior destaque para 2024 é, sem dúvida, o uso de tons naturais e neutros, ou seja, a madeira, o cimento queimado e tecidos naturais. Isso porque esses materiais têm a capacidade de criar uma base neutra que se adapta a diversas cores e texturas dentro da decoração. Pode deixar a imaginação fluir!

2) Uso de novas cores e texturas

Sabendo que os materiais neutros estão em alta, é possível aliá-los a cores e texturas diferenciadas. Portanto, se você busca um ambiente moderno, aposte em cores fortes, estampas geométricas e desenhos abstratos.

3) Piso laminado em tons claros

O laminado é conhecido pela durabilidade, versatilidade na hora de combinar e facilidade de manutenção. Por isso, o piso laminado em tons claros oferece não apenas uma aparência aconchegante ao ambiente, mas também permite a combinação com diversos estilos de decoração.

4) Aspecto marmorizado

O porcelanato marmorizado entrega a elegância do mármore aliada à durabilidade e resistência do porcelanato. Com sua variedade de padrões e cores, ele é uma ótima opção para decorar sua casa em 2024.

5) Padrões semelhantes a pedras naturais

As cerâmicas que imitam pedras naturais são ótimas opções para quem procura beleza, economia e praticidade. Elas oferecem a aparência autêntica de pedras como o granito e a ardósia, trazendo a beleza da natureza para o ambiente.

6) Uso de madeira, vinil e porcelanato

Materiais como a madeira maciça, o vinil e o porcelanato serão destaque em 2024! Isso porque a madeira traz ainda mais charme com sua textura natural, o vinil possui diversas estampas e cores que enriquecem a decoração e o porcelanato entrega resistência e versatilidade aos ambientes.

7) Ladrilhos para dar um toque retrô

Os ladrilhos contam com estampas únicas, que podem ser personalizadas de acordo com a preferência do consumidor. Além de darem um toque retrô aos espaços, eles são bastante versáteis e podem ser combinados com diversos estilos de decoração.

3 itens para combinar com o seu novo piso

1. Buffet 3 portas 1,71 m x 50 cm Colheita



Buffet 3 portas 1,71 m x 50 cm Colheita Divulgação

Combine padrões e texturas que você escolheu para o seu piso com móveis para o ambiente. Cores atraentes aos olhos e texturas de toque suave às mãos realçam o poder de encanto de cada peça da Linha Colheita. Produzida com madeira maciça reflorestada, esta linha investe na sofisticação do mosaico de formas geométricas e precisão da marcenaria industrial para construir móveis únicos, sólidos e robustos. Confira.

2. Futon 40 cm x 40 cm Saudade Tropical Azulejos



Futon 40 cm x 40 cm Saudade Tropical Azulejos Divulgação

Brinque com as estampas do piso e as estampas dos itens de decoração da sua casa misturando cores e texturas. Você pode optar por replicar a estética do piso nos acessórios ou até aproveitar a tendência do uso de tons naturais e neutros do chão para ornar com cores e padrões diferenciados nos seus objetos. Permita a sua criatividade explorar cada ambiente. Veja suas opções.

3. Cadeira home office Seattle



Cadeira home office Seattle Divulgação

Para aumentar a durabilidade do revestimento do seu piso, aposte em cadeiras que não vão arranhar o material escolhido. As rodas da cadeira home office Seattle são de poliuretano, material que promete não arranhar, mas aqueles que preferirem, podem ainda optar por colocar borracha nos pés dos móveis para proteger ainda mais o piso. Saiba mais.

