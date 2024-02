Quem frequenta as redes sociais já deve ter se deparado com a trend dos palavrões. Tratam-se de vídeos publicados especialmente no TikTok e no Instagram em que os adultos pedem para que as crianças falem os xingamentos que quiserem.

Os vídeos geralmente acontecem no banheiro, com os pais deixando as crianças sozinhas para que possam dizer os palavrões. Os resultados caíram no gosto dos internautas: meninos e meninas falam seus xingamentos e citam até palavras que não são palavrões, mas que eles acreditam ser.

Em um vídeo, por exemplo, dois meninos dizem “cocô” e “bunda cabeluda” quando são incitados pela mãe. Outras publicações mostram que algumas crianças realmente são boca suja, falando várias expressões que são proibidas pelos pais.

















Existem, ainda, alguns casos em que os pequenos usam o vídeo como uma terapia e revelam suas travessuras. Uma garotinha, por exemplo, conta que bateu nos amiguinhos da escola. Outro menino revelou que um amiguinho tentou botar fogo na sala de aula.

A trend arrancou diversas diversas risadas com a espontaneidade e a fofura das crianças. "Isso foi nada anticoncepcional", disse um perfil. “Melhor trend que eu já vi na vida”, elogiou outro.

Por outro lado, alguns internautas criticaram os vídeos. Os principais argumentos são de que a criança está sendo exposta e que o comportamento pode incitar o vocabulário violento dos pequenos. “Colocar filho no mundo e expor a criança na internet falando palavrão. Parabéns aos envolvidos”, apontou um perfil. “PIOR trend de exposição já feita, não consigo nem assistir”, disse outro. “Dei muitas risadas da trend do palavrão, depois vi algumas pessoas explicando o quão problemático é”, comentou um terceiro. Veja mais comentários:



eu tô desse jeitinho com o vídeo das crianças falando palavrão pic.twitter.com/A0Fq2YCKdY — chata gpt (@vemfernanda) February 17, 2024

VAUSHSHSUAKAKKKKKKKKKK uma criança conseguiu ser 100% fofa falando palavrão pic.twitter.com/aGRTAmewUF — ????? ? ?????? (@Junaconechni) February 16, 2024

Vou ser a mais chatonilda do mundo e dizer que odiei essa trend das crianças falando palavrão no banheiro porque é MUITA traição da confiança dessas crianças, além da exposição. Os responsáveis falam "pode falar aqui, ninguém vai saber eu não vou brigar" e aí postam na internet+ — wolverine reverso (@thais_saura) February 18, 2024