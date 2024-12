The Game Awards 2024: veja os vencedores e os destaques do evento

Leo Lima é um comunicador que atua como publicitário e jornalista, com experiência em criação de conteúdo e comunicação digital. Leo escreve sobre temas variados, mas com ênfase nos mercados da tecnologia e entretenimento, que são suas principais áreas

O The Game Awards 2024, realizado no dia 12 de dezembro no Peacock Theater, em Los Angeles, consagrou Astro Bot como o grande vencedor da noite. O jogo da Team Asobi, publicado pela Sony, levou o prêmio de Jogo do Ano (GOTY) e venceu em outras três categorias, incluindo Melhor Direção e Melhor Jogo para Família.

Confira os vencedores por categorias:

Vencedores do The Game Awards 2024

Jogo do Ano (GOTY)

Astro Bot – Team Asobi / Sony Interactive Entertainment (Vencedor)

Principais Categorias

Melhor Direção: Astro Bot – Team Asobi / Sony Interactive Entertainment

Melhor Narrativa: Metaphor: ReFantazio – Studio Zero / Sega

Melhor Direção de Arte: Metaphor: ReFantazio – Studio Zero / Sega

Melhor Trilha Sonora: Final Fantasy VII Rebirth – Square Enix

Melhor Atuação: Melina Juergens (Senua) – Senua's Saga: Hellblade II

Destaques por Gênero

Melhor Jogo Independente: Balatro – LocalThunk / Playstack

Melhor RPG: Metaphor: ReFantazio – Studio Zero / Sega

Melhor Jogo de Ação: Black Myth: Wukong – Game Science

Melhor Jogo de Ação/Aventura: Astro Bot – Team Asobi / Sony Interactive Entertainment

Melhor Jogo de Luta: Tekken 8 – Bandai Namco Studios / Arika / Bandai Namco Entertainment

Outros Vencedores

Melhor Jogo em Andamento: Helldivers II – Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment

Melhor Jogo VR/AR: Batman: Arkham Shadow – Camouflaj / Oculus Studios

Melhor Multiplayer: Helldivers II – Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment

Criador de Conteúdo do Ano: Shirley “Skyrim Grandma” Curry

Principais Anúncios do Evento

Além dos prêmios, o evento apresentou anúncios de novos jogos e trailers aguardados, incluindo The Witcher 4, Elden Ring: Nightreign e a continuação de Okami, celebrando o futuro da indústria. Confira os principais anúncios:

Destaques do Pré-Show

Ninja Gaiden Ragebound: A clássica franquia retorna em 2025 com um jogo 2D em pixel art pelas mãos da Dotemu (Streets of Rage 4) e The Game Kitchen (Blasphemous).

Rematch: Desenvolvido pela Sloclap (Sifu), o novo jogo de futebol multiplayer arcade está previsto para 2025.

Principais Trailers e Revelações

The Witcher 4: Novo trailer da CD Projekt Red mostra Ciri como protagonista, sem detalhes de lançamento divulgados.

Elden Ring: Nightreign: Um spin-off multiplayer de sobrevivência no universo de Elden Ring, com lançamento em 2025.

Final Fantasy VII Rebirth no PC: Confirmado para 23 de janeiro de 2025, com descontos na pré-venda.

Okami 2: Continuação direta do clássico traz inovações artísticas e mecânicas, sem data de lançamento anunciada.

Split Fiction: A Hazelight (It Takes Two) revelou um cooperativo que mistura fantasia e ficção científica, com lançamento em 6 de março.

The Outer Worlds 2: Sequência do RPG de ficção científica da Obsidian, prevista para 2025.

Borderlands 4: Gearbox promete o maior mundo da série, também chegando em 2025.

Surpresas da Capcom

Onimusha: Way of the Sword: Retorna às origens da era Edo e está previsto para 2026.

Virtua Fighter: Uma nova entrada da franquia foi anunciada, com mais detalhes prometidos para 13 de dezembro.

Repercussão

O The Game Awards 2024 teve uma recepção amplamente positiva por parte do público, que se empolgou com a diversidade e os destaques do evento, como a consagração de Astro Bot como Jogo do Ano.

Contudo, um ponto que gerou bastante discussão foi a DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, que, apesar de ser indicada a várias categorias como se fosse um jogo à parte, não levou nenhum prêmio. Esse fato acabou levantando questionamentos sobre a validade de sua indicação, sugerindo que talvez tenha sido uma escolha equivocada por parte dos jurados.

