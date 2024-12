Testamos o Realme GT 7 Pro: veja o poder do Snapdragon 8 Elite

Leo Lima é um comunicador que atua como publicitário e jornalista, com experiência em criação de conteúdo e comunicação digital. Leo escreve sobre temas variados, mas com ênfase nos mercados da tecnologia e entretenimento, que são suas principais áreas

O Realme GT 7 Pro foi lançado na China trazendo o Snapdragon 8 Elite, um processador revolucionário que redefine o conceito de desempenho em smartphones. Enquanto aguardamos que outras grandes marcas como Samsung incorporem essa tecnologia em seus próximos lançamentos, a Realme sai na frente e entrega um aparelho que promete ser o mais potente do mercado.

Primeiras impressões

O Realme GT 7 Pro impressiona logo de cara. Recebemos a versão com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, uma combinação que já garante grande poder de fogo. O design é refinado, com acabamento premium e bordas suaves que oferecem uma pegada confortável. Apesar de contar com uma tela grande AMOLED de 6,78 polegadas, o dispositivo tem um peso bem distribuído, o que melhora a ergonomia no uso prolongado.

A interface é responsiva e fluida, destacando-se na navegação pelas redes sociais e na execução de vários aplicativos ao mesmo tempo. A taxa de atualização de 120Hz do display contribui para uma experiência visual suave, seja para rolagens no Instagram ou jogos competitivos.

Câmeras

As câmeras do Realme GT 7 Pro são um dos grandes destaques. Equipado com três sensores traseiros de alta qualidade, o smartphone entrega resultados surpreendentes:

Principal: sensor Sony IMX906 de 50 MP com estabilização óptica (OIS) para fotos claras e detalhadas, mesmo em condições de pouca luz.

Teleobjetiva: sensor de 50 MP com zoom óptico de 3x, ideal para capturar detalhes à distância.

Ultrawide: sensor de 8 MP que amplia o campo de visão, perfeito para fotos de paisagens.

A câmera frontal de 16 MP também impressiona, com selfies bem detalhadas e boa reprodução de cores. Os modos otimizados por IA oferecem ajustes automáticos para diferentes cenários, como retratos e fotos subaquáticas.

Desempenho

O Realme GT 7 Pro realmente faz jus ao poder do Snapdragon 8 Elite. Em benchmarks como o AnTuTu, o dispositivo se destacou, superando concorrentes de peso, como o iQOO 13, o Mi 14 Ultra, e o OnePlus 12, consolidando-se como líder em desempenho no mercado.

Esse desempenho se traduz em um uso real incrivelmente rápido e sem engasgos, independentemente da tarefa. Durante nossos testes, o aparelho manteve temperaturas controladas mesmo em uso intenso, o que é resultado de sua eficiente gestão térmica.

Comparativo de desempenho (em pontos no AnTuTu)

Realme GT 7 Pro: 2.734.614

iQOO 13: 2.731.039

Mi 14 Ultra: 1.949.496

OnePlus 12: 1.863.245

Games

Para os gamers, o Realme GT 7 Pro é uma máquina poderosa. Testamos jogos populares e todos rodando na configuração ultra sem qualquer queda de desempenho. O display AMOLED e a alta taxa de atualização garantem uma experiência imersiva, enquanto os alto-falantes estéreo complementam com áudio de qualidade.

Jogos testados

Genshin Impact

Fortnite

Call of Duty Warzone Mobile

Pokemon TCG Pocket

League of Legends: Wild Rift

Free Fire

PUBG Mobile

Bateria e carregamento

A bateria de 6.500 mAh é outro ponto forte. Mesmo com uso intenso, incluindo jogos, navegação na internet e câmeras, encerramos o dia com 27% de carga restante.

Preço e disponibilidade

Atualmente, o Realme GT 7 Pro ainda não tem preço definido no Brasil. Na China, a variante de 12GB de RAM e 256GB de armazenamento custa ¥3.699 (aproximadamente R$2.960, considerando a cotação atual).

Ficha Técnica

Estrutura

Dimensões: 162,5 x 76,9 x 8,6 mm

Peso: 222,8 g

SIM Card: Dual SIM (Nano-SIM, espera dupla)

Corpo: Vidro frontal, bordas de alumínio

Tela

Tipo: LTPO OLED, 1 bilhão de cores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 6000 nits (pico)

Tamanho: 6,78 polegadas (111,7 cm², ~89,4% de proporção tela-corpo)

Resolução: 1264 x 2780 pixels (~450 ppi de densidade)

Proteção: Gorilla Glass

Plataforma

Sistema Operacional: Android 15, Realme UI 6.0

CPU: Octa-core (2x4,20 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M)

GPU: Adreno 830

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Memória

Cartão de Memória: Não compatível

Interna: 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM

Áudio

Alto-Falantes: Sim (estéreo)

Saída 3.5mm: Não

Conexões

Wireless: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band

Bluetooth: 5.4, A2DP, LE

Rádio: Não

USB: USB Tipo C

NFC: Sim

Infravermelho: Sim

Sensores

Sensores: Impressão digital (sob a tela, ultrassônico), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, espectro de cores

Câmera Principal

Recursos: Flash LED duplo, HDR

Vídeo: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps

Tripla:

50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS



50 MP, f/2.7, 73mm (telephoto), 1/1.95", PDAF, OIS, 3x zoom óptico



8 MP, f/2.2, 16mm, 112 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm

Câmera Secundária

Única: 16 MP, f/2.5, 25mm (grande-angular)

Vídeo: 1080p a 30 fps

Recursos: Panorama

*Informações podem variar entre as versões global e chinesa

