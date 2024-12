Emilly Vick: mineira é criadora mais vista no YouTube em 2024

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A mineira Emilly Vick, de apenas 19 anos, é a youtuber mais assistida do Brasil em 2024, segundo ranking divulgado pela plataforma. A jovem de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, superou nomes como Enaldinho e a CazéTV.

Com mais de 20 milhões de inscritos em seu canal, a jovem faz vídeos divertidos, com a ajuda de amigos e familiares. A página foi criada em 2015, para compartilhar vlogs e vídeos caseiros. Além do sucesso no YouTube, Emilly Vick é conhecida por suas parcerias com marcas, presença ativa em outras redes sociais e produtos licenciados.

Ela lidera a chamada “Família dos Rosas”, que inclui a irmã de Emilly, Katlen, de 23 anos; e seu namorado, Leozin, de 19 anos. Ambos também estão entre os Top Criadores, ocupando o 5º e o 8º lugar do ranking, respectivamente. Além deles, o grupo inclui o cunhado de Emilly, Cauan, que usa Void como nome artístico e não revela a idade e Robson, de 22. O filho de Katlen, Davi, de 10 meses, também aparece em alguns vídeos e já acumula a marca de um milhão de seguidores no Instagram.







O projeto coletivo começou em 2020, quando as irmãs Emilly e Katlen queriam fugir do tédio durante a pandemia e começaram a gravar brincadeiras e desafios. Atualmente, o grupo tem cinco jovens, que produzem vídeos para crianças e adolescentes.

O ranking dos mais vistos ainda inclui a CazéTV, comandada por Casimiro Miguel, que se consagrou na transmissão esportiva durante os Jogos Olímpicos de Paris. O top 3 fecha com o mineiro Enaldinho, que produz conteúdo para crianças. Veja a lista completa:

1. Emilly Vick

2. CazéTV

3. Enaldinho

4. Natan por Aí

5. Katlenof

6. Stokes Twins

7. Estevão Filipe

8. Leozinn 077

9. JorgeTdDuro

10. Rafa & Luiz