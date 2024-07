Lais Souza é a nova comentarista da equipe da Cazé TV para as Olímpiadas

Lais Souza é a nova contratada da Cazé TV, uma das emissoras oficiais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Natural de Ribeirão Preto (SP), a ex-atleta tem no currículo participações em três Olimpíadas, três Mundiais e uma Copa do Mundo de Ginástica Artística.

A estreia de Lais está marcada para o sábado, dia 27, com o classificatório masculino. No dia seguinte, é a vez do time feminino entrar na disputa. A modalidade é considerada uma das principais chances de medalha para o Brasil, principalmente a categoria feminina, que tem como destaque Rebeca Andrade.

“Nunca pensei em ser comentarista, mas a Cazé TV me deu a oportunidade e eu gostei da ideia. Trabalhei nos Jogos Pan-Americanos e foi muito gostoso, com uma transmissão descontraída, que é a minha cara. Me fez reviver os momentos de quando eu era atleta, de não perder nada do que está rolando, isso faz parte de quem eu sou”, destaca Lais.

A equipe feminina brasileira está em Paris com cinco ginastas: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares. No masculino, o Brasil não conseguiu a classificação por equipe e tem apenas duas vagas individuais com Arthur Nory e Diogo Soares.

Aos 35 anos de idade, Lais participou de sua primeira Olimpíadas aos 15 anos, em Atenas, na Grécia. “A Lais de 15 anos estava empolgada, feliz de ir para as Olimpíadas, mas não tinha a noção real do que estava acontecendo. Hoje, tenho uma consciência maior do peso de uma medalha, de um patrocínio, da população valorizando o atleta”, comenta.

A Cazé TV vai transmitir de forma gratuita no YouTube os Jogos Olímpicos de Paris 2024, do dia 25 de julho até 11 de agosto.

“As Olimpíadas me motivam muito. Eu gosto de ver os atletas, o que tem de novo, o que está acontecendo, ver a cultura de cada país, quais atletas têm chances de conquistar medalhas. Mas o que eu mais gosto é o que os atletas deixam, o legado humano, a força, de vontade e física, e, é claro, as memórias de quando eu estava lá entre as melhores atletas do mundo.”

A trajetória de Lais Souza

Lais Souza começou a carreira com apenas 4 anos de idade, em Ribeirão Preto (SP) e, aos 12 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Ao longo da carreira, Laís participou das principais competições esportivas da modalidade e acumulou prêmios coletivos e individuais.

Dentro do esporte sofreu com lesões, passou por 17 cirurgias e, ainda assim, alcançou o 4º lugar do mundial de ginastica artística. Em 2014, depois de ser convidada para o Ski Aéreo e se classificar para mais uma Olimpíadas, Lais sofreu uma grave lesão, uma semana antes da competição. Após um trágico acidente, Lais teve uma torção na coluna cervical e ficou tetraplégica. Desde então, ela mudou completamente a forma de ver e sentir o mundo, passou por grandes superações e atualmente conecta e inspira pessoas através de suas palestras.

“Fico feliz pelo carinho que as pessoas têm comigo. Todo mundo tem sua história de superação, a diferença é que a minha ficou um pouco mais popular. Me sinto orgulhosa. Quero entregar todo meu conhecimento, me divertir e aprender com as pessoas que estarão ali”, finaliza Lais.

Website: http://www.instagram.com/lalikasouza