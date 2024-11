Em 2011, a SEGA surpreendeu os fãs com o game que resgatou as origens do Sonic sem perder a essência da geração, até então, atual: Sonic Generations.

O jogo combinava as mecânicas clássicas de Sonic 2D, que fez história no Mega Drive durante a acirrada disputa com a Nintendo nos anos 90, com a jogabilidade moderna dos títulos 3D, que se consolidou com o lançamento de Sonic Adventure no Dreamcast.

Agora, em 2024, o jogo retorna em uma edição especial com uma nova campanha dedicada ao anti-herói Shadow, denominada Sonic X Shadow Generations. Recebemos uma cópia para testar o título no Xbox Series S, e a experiência promete entregar uma jornada definitiva para fãs da série, com melhorias gráficas, ajustes de jogabilidade e uma narrativa inédita.

Em time que se ganha, não se mexe (mas complementa)

Lançamentos que combinam jogos clássicos com novas campanhas adicionais vêm se tornando comuns, como em Spider-Man para PS5, que trouxe uma história com Miles Morales, e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, que introduziu um mundo paralelo inédito para Mario.

Sonic X Shadow Generations segue esse formato: o jogo base de Sonic Generations está de volta com gráficos atualizados e uma expansão protagonizada por Shadow. Isso permite que fãs de longa data e novos jogadores explorem diferentes perspectivas da narrativa com o toque de nostalgia e novidades que renovam a experiência.





Um clássico renovado

Para aqueles familiarizados com o game original, as mudanças são sutis, mas bem-vindas. A resolução agora em 4K e os 60 FPS entregam uma experiência visual aprimorada, que só era possível antes em PCs. Ainda que a remasterização gráfica seja modesta, a direção de arte ainda se destaca em 2024.

Texturas e efeitos continuam simples, mantendo o charme da versão clássica. Algumas atualizações narrativas trazem novas referências ao universo de Sonic, enquanto na jogabilidade, o Drop Dash (salto com impulso ao aterrissar) foi adicionado, uma novidade interessante, mas que compete com os movimentos tradicionais.





A jornada do anti-herói

A grande novidade está na campanha de Shadow, que explora os eventos de Sonic Generations de outra perspectiva. Nesta história paralela, Shadow também enfrenta o Time Eater, mas com o vilão Black Doom como adversário.

A narrativa adiciona profundidade ao personagem, que revive traumas de seu passado e interage com figuras importantes, como Maria e o Prof. Gerald Robotnik. Shadow navega pelo Espaço Branco, um pequeno mundo aberto que se assemelha às Zonas Abertas de Sonic Frontiers, com áreas interativas para coleta de itens e exploração.

As fases de Shadow dividem-se em oito níveis, cada uma com dois atos: o primeiro em 3D e o segundo em 2D, proporcionando uma experiência dinâmica e variada. Shadow também conta com habilidades especiais, como o ‘Chaos Control’, que permite congelar o tempo e acessar áreas secretas, e poderes desbloqueáveis de Black Doom, que adicionam mecânicas únicas e enriquecem a exploração do mundo aberto.





Jogabilidade Aprimorada

A jogabilidade de Sonic X Shadow Generations mantém a essência do título original, mas com ajustes que tornam a experiência mais fluida. O novo mapeamento de botões e a inclusão do Drop Dash permitem manobras mais ágeis e oferecem aos jogadores a chance de explorar fases com mais liberdade. Nas fases normais, tanto no jogo clássico quanto na campanha de Shadow, as mecânicas funcionam muito bem, garantindo diversão e agilidade.

No entanto, as batalhas contra os chefes podem exigir um tempo para que os jogadores entendam como devem ser realizadas, o que pode frustrar alguns, mas também proporciona uma satisfação ao descobrir a estratégia certa.

As habilidades únicas de Shadow, como o ‘Chaos Control’, acrescentam novas camadas de estratégia ao gameplay, tornando-o mais dinâmico e emocionante. As fases em 3D e 2D são projetadas para oferecer uma variedade de desafios, incentivando tanto a exploração quanto a velocidade, garantindo que a jogabilidade se mantenha envolvente e divertida.





Beleza nos mínimos detalhes

A campanha de Shadow é uma das mais impressionantes visualmente entre os jogos 3D de Sonic. Os cenários e as animações, especialmente em cenas renderizadas em tempo real, destacam-se pela atenção aos detalhes e pelos efeitos de distorção que acrescentam uma atmosfera distinta. No Xbox Series S, o jogo exibe um desempenho sem quedas de frames e proporciona uma experiência equivalente aos consoles mais potentes e PC.





Considerações finais

Sonic X Shadow Generations oferece uma imersão nostálgica e emocionante, enriquecida com uma campanha caprichada para Shadow. A nova aventura traz uma abordagem inovadora ao universo de Sonic e complementa bem a experiência de Sonic Generations.

No entanto, é bom notar que ambas as campanhas não ultrapassam 10 horas no total, com a história principal levando cerca de 5 horas para ser completada e, se incluir algumas missões secundárias, esse tempo pode chegar a 9 horas. Para os jogadores que buscam completar tudo, a duração média é de 25 horas, enquanto a experiência total pode girar em torno de 7 horas. Esses números são, segundo o site How Long to Beat, uma referência popular entre os jogadores para estimar quanto tempo, em média, se leva para finalizar um game.

Embora essa duração possa não agradar a quem busca longas horas de gameplay, para os fãs do ouriço que desejam rejogar, conquistar recordes e redescobrir uma narrativa bem trabalhada, Sonic X Shadow Generations é um investimento valioso e uma experiência que vale a pena explorar.





*Essa análise foi feita com uma cópia enviada pela Sega para Xbox Series