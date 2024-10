O RAJA, hub de empreendedorismo, tecnologia e inovação de Belo Horizonte, está levando um roadshow pelo interior do Estado. Já são 10 cidades contempladas pelo Invest Raja. O propósito é conscientizar e despertar novos investidores para que conheçam melhor o ecossistema de startups e percebam o quanto pode ser rentável o investimento em startups.





O movimento Investe RAJA propõe expandir o potencial de Minas para além do agronegócio, conectando o potencial econômico das diversas regiões do estado com programas de investimento. A iniciativa tem como objetivo formar uma rede de investidores locais para fortalecer a cena de inovação e startups na região.





Diversificação de investimentos





Voltado para empresários, executivos, investidores, empreendedores e profissionais liberais, como médicos e advogados, investir nas startups é interessante para a diversificar e possibilitar ganhos mais expressivos. No evento foram apresentadas oportunidades em startups de base tecnológica, inovadoras e escaláveis, com alto potencial de retorno. Durante o workshop, investidores experientes, com histórico de sucesso no segmento, compartilharam insights em um ambiente descontraído, facilitando networking e conexões estratégicas. O projeto também contribui para o desenvolvimento econômico regional ao fomentar novos negócios e fortalecer o ecossistema local.





O Investe RAJA já passou por 10 cidades do interior de Minas Gerais, incluindo Poços de Caldas, Lavras, Uberaba, Juiz de Fora, Uberlândia, Patos de Minas, Viçosa, Divinópolis, Varginha e Montes Claros. Nesses eventos, foram mapeados mais de 900 potenciais investidores e capacitados mais de 600 participantes. Em 2024, o movimento continuará com a realização de encontros em três novas cidades a serem definidas.





O Investe RAJA também abre espaço para patrocinadores e parceiros locais, como agências de fomento ao empreendedorismo, fundos de investimento e empresas interessadas em visibilidade diante de um público qualificado.

O RAJA é o primeiro hub privado de inovação e tecnologia de Minas Gerais, oferecendo um ecossistema robusto que conecta startups, investidores, mentores, universidades e grandes corporações. Além de atuar como facilitador de conexões, o hub investe diretamente por meio do RAJA Ventures, que já aportou mais de R$ 28 milhões em startups brasileiras desde 2016.