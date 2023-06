Amazon investe US$ 100 milhões em centro de inovação em IA generativa

A Amazon Web Services (AWS), divisão de computação em nuvem da Amazon, declarou nesta quarta-feira que está investindo US$ 100 milhões em um centro de inovação dedicado à Inteligência Artificial (IA) generativa. De acordo com a empresa, o centro tem como objetivo conectar os especialistas em IA e aprendizado de máquina da Amazon com clientes de uma série de setores.





A iniciativa visa facilitar o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, empregando a tecnologia de IA generativa. Segundo a empresa, o novo centro de IA é uma parte crucial de sua estratégia para auxiliar todas as organizações a tirarem proveito da IA, oferecendo serviços de IA generativa flexíveis e econômicos.

Matt Garman, Vice-Presidente de Vendas, Marketing e Serviços Globais da Amazon Web Services, afirmou que o centro contará com uma equipe de especialistas em IA generativa, que ajudará as empresas a explorar todas as possibilidades que esta nova tecnologia pode oferecer. A Amazon também foi recentemente processada pelo governo dos EUA por supostamente enganar clientes a se inscreverem no Amazon Prime.