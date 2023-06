Amazon anuncia Prime Day deste ano com grandes descontos em 25 países

442

Empresa oferece ofertas especiais para assinantes Prime (foto: Patrick T. Fallon/AFP)

A gigante do varejo online Amazon anunciou a data de sua aguardada campanha de descontos, o Prime Day. Marcado para os dias 11 e 12 de julho, o evento promete baixar os preços de vários dispositivos da marca, como Kindle e Echo Dot, em até 40%, estendendo-se a 25 países, incluindo o Brasil.





Além disso, pagamentos feitos através do Pix e boleto bancário receberão um desconto adicional de 10%, conforme declarou Jacques Benain, diretor-geral de Dispositivos da Amazon, no evento de lançamento da campanha. Itens como o adaptador para SmartTV Fire TV Stick, controle remoto por voz e a tela inteligente Echo Show, que possui integração com a assistente virtual Alexa, também estão na lista de descontos.









Leia: Amazon investe US$ 100 milhões em centro de inovação em IA generativa Em 2022, o desconto para o Kindle foi de 23% (R$ 349 para R$ 269) e para o Echo Dot (R$ 249), foi de 38%. O acesso às ofertas é exclusivo para assinantes do Amazon Prime. A assinatura inclui benefícios como entrega grátis, e acesso às plataformas Prime Video, Reading, Gaming e Amazon Music.





Durante a campanha, produtos de casa inteligente como lâmpadas também serão ofertados. Para aqueles que não são clientes, é possível fazer um teste gratuito do Amazon Prime, com duração de 30 dias, e ter acesso às ofertas.





No Prime Video, filmes para alugar terão descontos de até 50% para assinantes Prime. Os membros também receberão quatro meses gratuitos da versão ilimitada do Amazon Music.





O Prime Gaming liberará um jogo gratuito por semana até o dia 12. Títulos como 'Prey', 'Baldur's Gate II', 'Shovel Knight: Showdown' e 'Star Wars: The Force Unleashed' estarão em promoção.





O Prime Reading adicionou novos livros ao seu catálogo, como os best-sellers 'Duna', de Frank Herbert, 'Eu e Esse Meu Coração', de C.C. Hunter, e o clássico '1984', de George Orwell.





Além disso, durante o Prime Day, a Amazon também disponibilizará uma lista online com os melhores produtos vendidos por pequenos e médios negócios que estão no marketplace.